Dia Mundial da Bicicleta: ciclistas reforçam que esse meio de transporte é sinônimo de saúde

Simples, acessível, sustentável e limpa. Essas são as características da bicicleta, meio de transporte que promove a saúde, contribui para a preservação do meio ambiente e ajuda na mobilidade urbana. Desde 2018, a data 3 de junho, nesta segunda-feira, é de celebração pelo Dia Mundial da Bicicleta, aprovado pela Organização das Nações Unidas (ONU) após um consenso entre 193 países.

Em Belém, milhares de pessoas usam o equipamento para se exercitar aos finais de semana, fazer trilhas e até no dia a dia, para ir e voltar do trabalho, por exemplo. O fato é que a prática faz toda a diferença no corpo, na mente e na saúde como um todo. O representante comercial Fábio Marques, de 44 anos, começou a pedalar com mais frequência para acompanhar a ex-esposa nos esportes, mas precisou parar em 2020 por causa de uma cirurgia e só agora, três meses atrás, retomou a atividade.

“Senti muito a necessidade devido ao meu dia a dia, de muito trabalho, trabalho e trabalho, e acaba que a gente começa a levar uma vida um pouco sedentária e o corpo uma hora cobra. Três meses atrás eu decidi comprar novamente uma bike e, provavelmente, dessa vez eu não vou abandonar. Já comecei a fazer parte de um grupo de trilha, o Pedal Sem Choro, e semana passada nós tivemos um evento em Vigia. Minha rotina com a bike tem sido essa. Pelo menos umas três ou quatro vezes na semana a gente está pedalando”.

Promoção de saúde

O ciclista afirma que seu corpo precisou de uma readaptação à rotina de treinos e do dia a dia usando a bicicleta. Ele começou a fazer percursos de 14 quilômetros, mas agora já faz até 100 km. “Você tem que se readaptar a uma nova situação de treino, de dia a dia, de pedal, de quilometragem, de distância. E isso, na realidade, é a prática. Eu passei três anos parado, então, tem sido um recomeço para mim. Mas, está sendo maravilhoso para a mente e para o corpo”, diz. Além disso, a bike passou a ser uma ocupação fora do trabalho para Fábio.

Após passar três anos parado, o representante comercial Fábio Marques decidiu voltar a pedalar e se sente bem (Thiago Gomes / O Liberal)

Já o engenheiro mecânico Augusto Azarias, de 38 anos, sempre foi ciclista, mas intensificou a atividade durante a pandemia. “Aumentei consideravelmente meu tempo de uso, e para mim a bike é contato com a natureza, é o momento de estar com a família, é uma forma de diversão mesmo”, afirma. Ele também diz que a atividade é ótima para sua saúde. Como tem problema no joelho, não pode correr, então usa a bicicleta justamente como exercício físico voltado para o aeróbico.

Pedalando de uma a duas vezes por semana, o engenheiro mecânico Augusto Azarias faz um percurso de 30 a 40 quilômetroas a cada vez (Thiago Gomes / O Liberal)

Augusto pedala de uma a duas vezes por semana, em torno de 30 a 40 km a cada vez. Neste fim de semana, a ideia é pedalar até 150 km indo para o interior do Estado. “Para fazer isso já tem que ter um pouco mais de preparo na saúde. A gente vai dosando para saber qual é o limite, mas tem que ter um pouquinho mais de preparo”, relata.

Benefícios da bicicleta

Traz força muscular

Auxilia no funcionamento intestinal

Melhora a coordenação motora

Ajuda na perda de peso

Promove o bem-estar

Regula a pressão arterial

Preserva as articulações

Melhora a qualidade do sono

Auxilia na redução do colesterol

Contribui para a preservação do meio ambiente