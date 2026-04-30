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Ciclistas e pedestres enfrentam risco diário em cruzamento da avenida Senador Lemos, em Belém

Área com escolas e ciclofaixa registra conflitos entre veículos, ciclistas e pedestres, aponta especialista em trânsito Benedito Luis de França

Dilson Pimentel
fonte

Ciclistas e pedestres enfrentam risco constante ao circular pela avenida Senador Lemos com a passagem Gastão, no bairro da Sacramenta, em Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ciclistas e pedestres enfrentam risco constante ao circular pela avenida Senador Lemos com a passagem Gastão, no bairro da Sacramenta, em Belém. Na manhã de terça-feira (28), foi registrado mais um acidente envolvendo um ciclista na área. A colisão ocorreu no mesmo cruzamento onde, na sexta-feira (24), um atropelamento resultou na morte da adolescente Clara Yasmin Sousa, de 14 anos.

Ela morreu após ser atingida enquanto trafegava de bicicleta pela ciclofaixa. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), informou, nesta quarta-feira (29), que a implantação de sinalização horizontal e vertical, além de equipamento semafórico, no cruzamento da avenida Senador Lemos com a passagem Gastão, no bairro da Sacramenta, já foi iniciada.

O engenheiro especialista em trânsito Benedito Luis de França avalia que o trecho apresenta características que favorecem conflitos entre diferentes fluxos. Ele esteve no local na manhã desta quarta-feira (29). “Nós estamos na avenida Senador Lemos, uma avenida muito importante do trânsito de Belém. Tem um elevado volume de tráfego e aqui você tem a travessa Perebebuí (que fica do ladinho”, disse. “Se você observar, aqui ao lado da travessa Perebebuí, ainda tem uma bifurcação, uma abertura. A Perebebuí se transforma em duas vias quando você efetua esse cruzamento. E, se você observar, a área é cercada de escolas. Você tem escolas em todo o entorno aqui da avenida Senador Lemas com a travessa Perebebuí. Além, logicamente, da ciclofaixa, onde nós temos o trânsito de bicicletas”, detalhou.

Segundo ele, a solução mais adequada passa pela implantação de sinalização semafórica e melhorias na travessia de pedestres. “Provavelmente, olhando pela minha experiência, é provável que a Segbel tenha que implantar sinalização semafórica aqui no local com faixa de pedestres para que seja feita essa travessia segura para todos os pedestres, escolares e todo mundo que estiver trafegando aqui pela avenida Senador Lemas com a travessa Perebebuí. Para que todos tenham efetivamente segurança viária. Se não fizer isso, a tendência é continuar tendo acidente, inclusive com morte. Com certeza absoluta”, afirmou.

image O engenheiro especialista em trânsito Benedito Luis de França avalia que esse trecho da avenida Senador Lemos apresenta características que favorecem conflitos entre diferentes fluxos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

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O especialista também destacou a existência de múltiplos conflitos no tráfego. “Se você observar aqui, você verifica que existem muitos movimentos conflitantes. A única coisa que você tem pela Perebebuí, dos dois lados, é a placa R1, que é de parada obrigatória. Mas, se você observar e você ver pelas buzinas, você ver pelo fluxo de veículos, existem diversos movimentos conflitantes. Movimento conflitante do veículo com o pedestre, do veículo com o ciclista, do ciclista com o pedestre. Então precisa de uma organização, de um ordenamento urgente do trânsito aqui no local”, afirmou”.

Ciclista cita falta de empatia no trânsito

Enquanto a reportagem estava no local ciclistas e pedestres falaram dos perigos em circular na área. De bicicleta, o serralheiro Lucival Araújo, de 42 anos, disse que o desrespeito às regras é frequente. “É muito perigoso. Não tem respeito. Às 18 horas, quando a gente está andando por aqui, é moto também na ciclofaixa. Aí, quando a gente vai atravessar, eles já estão até na faixa para poder atravessar”, disse. Para reduzir os riscos, ele contou que adota cautela redobrada. “Deveria ter alguém orientando os ciclistas e os motoristas”, disse.

O professor de dança e estudante de Educação Física Augusto Farias, de 21 anos, também considera o trecho perigoso e destaca a imprudência no trânsito. “É bastante perigoso, porque, hoje em dia, a gente tem que ter a solidariedade. Os motoristas, infelizmente, têm muita imprudência”, disse. “A gente vê nas redes sociais que tem muita gente defendendo os motoristas, porque dizem que aqui não é lugar onde é para os ciclistas passarem, que seria a contramão, mas não é. Aqui é uma via de dupla de mão para os ciclistas. Então, a gente tem que ter empatia”, afirmou. “Os motoristas têm que fazer com que defendam os ‘menores’ (no trânsito). Os maiores têm que defender os menores, que são os inferiores. E até os pedestres. Então, infelizmente, é uma situação precária. E, infelizmente, teve uma fatalidade aqui com a garota de 14 anos”, contou.

Augusto também afirmou que é necessário redobrar a atenção ao transitar pela área. “Quando a gente fala de trânsito, o nosso cuidado é redobrado. E aqui, agora, infelizmente, a gente tem que parar mesmo, porque é uma situação que está constante, não só aqui, como toda a região metropolitana e eu acho que em todo o país tem essa situação. E o pedido que eu faço é para todo o Brasil é: bora ter mais solidariedade, vamos ter mais empatia com o próximo, porque isso é falta de empatia com o próximo. Infelizmente, a falta de empatia faz acontecer essa situação”, completou.

image O serralheiro Lucival Araújo, de 42 anos, disse que o desrespeito às regras é frequente. “É muito perigoso", afirmou (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O que diz a prefeitura:

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), informou que já trabalha em um projeto para aprimorar a mobilidade e a segurança viária em toda a área, com implantação prevista com a maior brevidade possível, buscando garantir mais segurança para ciclistas, pedestres e condutores que circulam diariamente pelo trecho. A implantação de sinalização horizontal e vertical, além de equipamento semafórico, no cruzamento da avenida Senador Lemos com a passagem Gastão, no bairro da Sacramenta, já foi iniciada, o que pôde ser verificado na manhã desta quarta-feira (29).

A secretaria reforça que a fiscalização de trânsito na região é realizada regularmente por agentes de trânsito, com ações de orientação, monitoramento e autuação de infrações. Diante dos recentes acidentes registrados no local, o trabalho operacional seguirá sendo intensificado para ampliar a segurança viária e contribuir para a redução de ocorrências.

image É preciso atenção redobrar ao transitar pela avenida Senador Lemos com a passagem Gastão (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Soluções para esse cruzamento da Senador Lemos 

Implantação de sinalização semafórica no cruzamento, para disciplinar os diferentes movimentos de veículos, ciclistas e pedestres;

Criação de faixa de pedestres adequada, garantindo a chamada “travessia segura”, especialmente por se tratar de uma área com muitas escolas;
Organização e ordenamento urgente do trânsito, diante dos diversos “movimentos conflitantes” identificados no local (veículos x pedestres, veículos x ciclistas e ciclistas x pedestres);
Reforço da segurança viária como prioridade, com medidas estruturais que evitem a continuidade de acidentes — inclusive com risco de mortes, segundo o especialista.

Fonte: especialista em trânsito Benedito Luis de França 

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