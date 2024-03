Chuva e maré alta causam engarrafamento na avenida Visconde de Souza Franco; vídeo

A combinação de chuva com maré alta causou engarrafamento na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, em Belém, na tarde desta segunda-feira (11).

Como algumas ruas e transversais alagaram, muitos motoristas estão procurando rotas alternativas, o que deixa o trânsito ainda mais lento. Mais cedo, e depois das 12 horas, também alagou várias ruas do entorno do Complexo do Ver-o-Peso, causando transtornos para trabalhadores, consumidores e condutores de veículos.

