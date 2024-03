Belém registra pontos de alagamentos após chuva na tarde deste domingo

Uma forte chuva que começou no fim da tarde deste domingo (10) ocasionou pontos de alagamentos em Belém. Isso foi suficiente para encher as ruas e causar transtorno à população.

Um desses pontos foi o canal da travessa Antônio Baena, no bairro da Pedreira. Com cerca de trinta minutos da chuva, o local começou a transbordar. Na água do canal, era possível ver pedaços de lixo sólido e resto de mato sendo levados pela mini correnteza.

Na beirada do fosso, havia um acúmulo de sujeiras, como, por exemplo, materiais de construção, pedaços de madeira, resto de móveis e sacolas plásticas.

Na avenida Pedro Miranda com a esquina das travessas Curuzu e Antônio Baena, um trecho da via também ficou parcialmente alagada, dificultando a passagem dos motoristas e ciclistas pela região.

