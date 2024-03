Pontos de alagamentos são registrados no entorno do Ver-o-Peso na manhã deste domingo (10)

Após a chuva que caiu na madrugada deste domingo (10), em Belém, diversas ruas no entorno do mercado do Ver-o-Peso, no bairro da Campina, amanheceram com diversos pontos de alagamento. Um dos pontos críticos foi na rua Quinze de Novembro com a avenida Portugal. No local, o nível da água ficou bastante elevado e tomou boa parte da extensão da via.

Por conta do alagamento na área, um carro ficou no prego por volta das 11h40. Sem ter o que fazer, o condutor do veículo precisou sair para pedir ajuda. Já os pedestres que passavam pelo local precisavam se arriscar no aguaceiro para poder seguir o trajeto. E outros seguiam desviando da água acumulada na via para não se molhar.

Outro ponto no entorno do Ver-o-Peso ficou totalmente tomado pelo alagamento. Condutores e ciclistas tiveram que trafegar com bastante cuidado pelo perímetro para evitar acidentes e prejuízos às motos e carros. Mesmo bastante empoçada, a água escoava lentamente no local. Ainda por volta das 12h, a situação permanecia no local.

Devido ao volume do alagamento, uma das alternativas dos pedestres era passar pela calçada para não se molhar. E o condutores tiveram de reduzir a velocidade para evitar "dar um banho" nos que passavam pelos arredores da rua. Apesar do aguaceiro, foi possível observar diversos comerciantes trabalhando no local, enquanto outros já começavam a armar a estruturas da barraca para iniciar as vendas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para esclarecer acerca das medidas adotadas para conter os alagamentos na área e se há soluções em andamento para o problema. A reportagem aguarda retorno.