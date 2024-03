Homem é flagrado furtando grama de praça recém-inaugurada em Belém

Nem bem o Governo do Estado entregou as obras de reconstrução da Praça do Arame, no bairro da Pedreira, na quinta-feira (07), e já na sexta-feira (8) à noite, sob chuva, um homem estava retirando parte da grama do local e colocando no interior de um carro de passeio.

Esse fato foi todo registrado com imagens feitas por uma pessoa, que prefere não ser identificada. Tão logo as imagens começaram a circular nas redes sociais, muita gente se manifestou, expressando sua indignação. "Que vergonhoso! Lembrando que provocar danos ou subtrair patrimônio público é crime qualificado e os responsáveis devem ser penalizados conforme a lei, segundo o artigo 163, inciso III do Código Penal, sob pena de seis meses a um ano de prisão ou o pagamento de uma multa e também Crime de Furto, Art. 155 do Código Penal", postou uma internauta.

Já um outro internauta reagiu assim: "Belém não tem jeito. Única esperança é vídeo ganhar divulgação e ele sofra constrangimento. Tem a placa do carro".

Já na manhã desta sábado (9), a Polícia Civil informou que uma ação rápida das forças de segurança identificou e prendeu, em flagrante, um servidor da aeronáutica que furtou parte da grama da Praça do Arame. O homem foi localizado e conduzido para a Seccional da Sacramenta. O veículo utilizado no furto foi apreendido e a grama recuperada.

Praça nova

As obras de reconstrução a Praça do Arame, no bairro da Pedreira, em Belém (PA), foram inauguradas pelo governador do Estado, Helder Barbalho, na quinta-feira (7). O local passou, então, a se apresentar como um espaço de lazer e exercícios ao ar livre para os moradores desse e de outros bairros da capital paraense.

Praça do Arame: novo espaço de lazer e exercícios físicos em Belém é alvo de ação contra o patrimônio público (Foto: Bruno Dias / Ag. Pará)

Na ocasião, o governador declarou: "É o momento de trazer para essa comunidade áreas de lazer, infraestrutura asfáltica, melhorando o bairro, fazendo com que essa comunidade possa ter um novo ponto de encontro para as famílias, para que cada um que aqui mora possa viver com a autoestima elevada, podendo ter um novo ambiente e um melhoramento da nossa capital. Continuar trabalhando por Belém, fazendo com que esse estado possa crescer cada vez mais e se desenvolver".

Helder Barbalho, ao lado da vice-governadora Hana Ghassan, disse que será construída uma Usina da Paz no bairro, repassando que o Governo já busca por um terreno para instalar a Usina da Paz da Pedreira.

Praça do Arame agora tem quiosques para comidas regionais

Na Praça do Arame, foram construídos sete quiosques, nos quais serão comercializadas comidas regionais para atender os frequentadores e praticantes de esportes. Cada um desses espaços recebeu um mural de grafitagem que conta as lendas, danças e histórias da cultura paraense. Na inauguração das obras da praça, moradores da área relembraram que o local estava todo descaracterizado.

A praça passa a contar com uma área de lazer para crianças e com uma academia ao ar livre, serviços de plantio de grama, novo meio-fio, bancos para acomodação dos visitantes e instalações elétricas, com postes com iluminação em LED e infraestrutura elétrica moderna do local. Na passagem do Arame e na Visconde de Inhaúma, foram realizados serviços de drenagem profunda, pavimentação asfáltica e sinalização viária.

As obras foram executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O investimento no local é de mais de R$ 1 milhão, oriundo de emenda parlamentar.