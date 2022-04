Chuva desta segunda provoca mais alagamentos em Belém

Depois de março, abril é o mês com maior volume de chuvas registrado nas médias, como aponta o boletim climatológico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Só nesta segunda-feira (11), em Belém, entre 11h e 15h, choveu 7,1% do volume máximo previsto para o mês, que é de 424 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um vídeo que foi publicado por um usuário do Twitter mostra um alagamento em um trecho da Av. Pedro Álvares Cabral. Em imagens gravadas de dentro de um veículo, é possível ver a água cobrindo até o canteiro central da pista:

A reportagem do Grupo Liberal percorreu alguns bairros da capital e constatou pontos de alagamentos em diversas ruas, na tarde desta segunda, como na Avenida Senador Lemos, próximo ao shopping center localizado no bairro da Sacramenta. Por lá, os veículos transitavam em meio à água, pois o asfalto estava completamente submerso.

Na Avenida Duque de Caxias, próximo à Doutor Freitas, as valas transbordavam, não dando conta de escoar a quantidade de água após alguns minutos de chuva. Os pedestres que precisassem cruzar a via, teriam dificuldade de passar por cima da faixa de água.

Alagamento na avenida Duque de Caxias (Foto: Igor Mota - O Liberal)

Já na Avenida Lomas Valentinas, próximo à Rua Nova, no bairro da Pedreira, em alguns trechos a rua parecia um rio: de um lado ou outro da via, nem a calçada era visível, apenas a água acumulada da chuva.

Alagamento na travessa Lomas Valentinas (Foto: Igor Mota - O Liberal)

Apesar dos transtornos causados pelas chuvas, o meteorologista José Raimundo Abreu, diretor do 2º Distrito do Inmet, garante que o volume de precipitação calculado nesta segunda-feira é considerado normal: “Entre 11h e 15h de hoje choveu 30,4 milímetros, o que não é considerado um volume excessivo, já que estamos em abril”.

Segundo o especialista, as chuvas que caíram nesses 10 primeiros dias de abril está dentro do esperado, especialmente hoje, que o dia começou com sol. “A tendência que deve predominar nos próximos dias é que chova, principalmente da tarde para a noite. Mas já devemos ver algumas horas de sol. A gente espera que a partir do dia 15 as chuvas comecem a diminuir gradativamente.