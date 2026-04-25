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Cesupa desliga alunos envolvidos em agressão com arma de choque em Belém

Os acadêmicos eram investigados por envolvimento na agressão a um homem em situação de rua, registrada no último dia 13 de abril

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o estudante atacando o homem em situação de rua. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O Centro Universitário do Estado do Pará informou na tarde deste sábado (25) que os alunos Altemar Sarmento Filho e Antônio Coelho foram desligados da instituição. Os dois eram investigados por envolvimento na agressão a um homem em situação de rua, registrada no último dia 13 de abril, nas proximidades de uma unidade da instituição, no bairro do Umarizal, em Belém.

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As agressões foram gravadas em vídeo. Nas imagens, Altemar aparece utilizando uma arma de choque contra a vítima, enquanto Antônio registra a ação. Ambos foram identificados e conduzidos à delegacia à época.

Em nota, o Cesupa informou que a decisão foi tomada após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apurar os fatos. Segundo a instituição, o processo seguiu as normas internas, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

“Após a devida instrução processual, conduzida em estrita observância ao devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa e à luz das normas previstas em seu Regimento Geral e Código de Ética e Conduta, foi deliberado o desligamento definitivo dos alunos. Dessa forma, os dois discentes não integram mais a comunidade acadêmica do Cesupa”, diz um trecho do texto divulgado.

Ainda segundo o comunicado, foi deliberado o desligamento definitivo dos estudantes, que deixam de integrar a comunidade acadêmica. A instituição também destacou que mantém compromisso com princípios como dignidade da pessoa humana, respeito, ética e responsabilidade social.

“A Instituição reafirma seu compromisso inegociável com os princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito mútuo, da ética e da responsabilidade social, valores que orientam sua atuação acadêmica e institucional. O Cesupa seguirá atuando de forma firme na promoção de um ambiente seguro, respeitoso e alinhado aos mais elevados padrões éticos”, finalizou o documento divulgado. 

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