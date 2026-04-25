Cesupa desliga alunos envolvidos em agressão com arma de choque em Belém

O Centro Universitário do Estado do Pará informou na tarde deste sábado (25) que os alunos Altemar Sarmento Filho e Antônio Coelho foram desligados da instituição. Os dois eram investigados por envolvimento na agressão a um homem em situação de rua, registrada no último dia 13 de abril, nas proximidades de uma unidade da instituição, no bairro do Umarizal, em Belém.

VEJA MAIS

As agressões foram gravadas em vídeo. Nas imagens, Altemar aparece utilizando uma arma de choque contra a vítima, enquanto Antônio registra a ação. Ambos foram identificados e conduzidos à delegacia à época.

Em nota, o Cesupa informou que a decisão foi tomada após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apurar os fatos. Segundo a instituição, o processo seguiu as normas internas, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

“Após a devida instrução processual, conduzida em estrita observância ao devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa e à luz das normas previstas em seu Regimento Geral e Código de Ética e Conduta, foi deliberado o desligamento definitivo dos alunos. Dessa forma, os dois discentes não integram mais a comunidade acadêmica do Cesupa”, diz um trecho do texto divulgado.

Ainda segundo o comunicado, foi deliberado o desligamento definitivo dos estudantes, que deixam de integrar a comunidade acadêmica. A instituição também destacou que mantém compromisso com princípios como dignidade da pessoa humana, respeito, ética e responsabilidade social.

“A Instituição reafirma seu compromisso inegociável com os princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito mútuo, da ética e da responsabilidade social, valores que orientam sua atuação acadêmica e institucional. O Cesupa seguirá atuando de forma firme na promoção de um ambiente seguro, respeitoso e alinhado aos mais elevados padrões éticos”, finalizou o documento divulgado.