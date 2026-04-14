Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Advogados apontam crime de lesão corporal em caso de homem atingido por arma de choque em Belém

O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará; suspeitos prestaram depoimento nesta terça-feira (14)

O Liberal
fonte

Advogados apontam crime de lesão corporal em caso de homem atingido por arma de choque em Belém. (Redes sociais)

A reportagem do Grupo Liberal conversou, na noite desta terça-feira (14), com o advogado criminalista Filipe Silveira, sobre o episódio em que um homem em situação de rua foi atingido com uma arma de choque por um aluno do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), instituição privada de ensino superior em Belém.

Para o jurista, o caso não pode ser tratado como uma simples brincadeira universitária. “Do ponto de vista jurídico, esse fato não pode ser tratado como uma simples brincadeira. Em tese, há elementos bastante consistentes para a apuração de crime de lesão corporal, já que o uso de arma de choque contra uma pessoa em situação de rua representa uma agressão direta à integridade física e pode ter provocado dor, sofrimento e até lesões constatáveis”, afirmou.

Silveira acrescenta que, a depender das provas reunidas, especialmente o exame de corpo de delito, outras tipificações penais também podem ser consideradas. “Podem ser avaliados enquadramentos como constrangimento ilegal, vias de fato ou até exposição da saúde da vítima a perigo”, explicou.

Tortura

O advogado também pondera sobre a possibilidade de enquadramento mais grave. “É preciso cautela técnica com a palavra tortura. Embora o episódio seja cruel, covarde e socialmente repugnante, o crime de tortura exige requisitos legais específicos, que não podem ser presumidos apenas pela gravidade moral do caso. Portanto, a tipificação mais segura, neste primeiro momento, é a de lesão corporal, sem prejuízo de aprofundamento das investigações”, destacou.

Sobre a possibilidade de reincidência, Silveira esclarece que ela só se configura quando há condenação anterior. “O fato de existirem outros vídeos pode levar à investigação de novos crimes ou ser utilizado no processo judicial como elemento na dosimetria da pena, indicando um comportamento voltado para práticas ilícitas”, completou.

Redes sociais

Nas redes sociais, o advogado criminalista Marco Pina também se manifestou sobre o caso. Segundo ele, os envolvidos podem ter cometido crime de lesão corporal, com agravantes. “A arma utilizada é um taser, uma arma não letal de eletrochoque. Em tese, os estudantes cometeram lesão corporal, que pode ser agravada pela vulnerabilidade da vítima, além da possível reiteração das condutas, caso seja comprovado que não foi um episódio isolado”, avaliou.

Pina ressaltou ainda que a investigação já está em andamento. “Foi instaurado inquérito policial pela Polícia Civil do Estado do Pará, com acompanhamento do Ministério Público. Em caso de indiciamento, os envolvidos responderão a uma ação penal e, ao final da instrução processual, a Justiça poderá proferir sentença absolutória ou condenatória”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Advogados apontam crime de lesão corporal em caso de homem atingido por arma de choque em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DOIS ANOS DEPOIS

Caso de embarcação com corpos no litoral do Pará segue sem identificação das vítimas

MPF arquivou apuração cível e aponta que barco pode ter chegado à deriva após sair da África; investigação criminal continua sob sigilo

14.04.26 22h54

INVESTIGAÇÃO

Advogados apontam crime de lesão corporal em caso de homem atingido por arma de choque em Belém

O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará; suspeitos prestaram depoimento nesta terça-feira (14)

14.04.26 22h30

AGRESSÃO

Vítima de agressão de estudantes universitários sofre de esquizofrenia e sobrevive com ajuda

Vereadora de Belém, que acolhe a vítima conhecido pelos apelidos 'Real' ou 'Carlinhos', não acredita na responsabilização dos agressores

14.04.26 21h00

POLÍCIA

MPF, MPPA e Defensorias cobram medidas para proteger a população em situação de rua após ataque

Órgãos entraram com ação na Justiça cobrando que União, Estado e município sejam obrigados a executar plano de combate à discriminação

14.04.26 18h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Novos vídeos de alunos envolvidos em agressão com taser passam a circular nas redes sociais em Belém

Nas imagens, eles aplicam choques entre si em tom de suposta brincadeira

13.04.26 22h55

POLÍCIA

Belém: advogado diz que suspeito de agredir homem em situação de rua sofre ‘linchamento virtual’

Apesar de o estudante ter se apresentado na Seccional de São Brás nesta terça-feira (14/4), a defesa informou que ele permaneceu no direito de ficar calado

14.04.26 14h40

POLÍCIA

Veja tudo o que se sabe sobre o caso de agressão com arma de choque em Belém

Caso envolvendo estudante e homem em situação de rua gerou revolta, investigação policial e reação de autoridades; confira os desdobramentos do caso

13.04.26 23h23

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de gravar agressão contra homem em situação de rua presta depoimento em Belém

O advogado do suspeito já está na unidade policial e conversa com o delegado

14.04.26 9h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda