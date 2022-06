Cerco de Jericó: ciclo de orações na Capela Bom Pastor começará neste domingo (19)

A partir deste domingo (19) e até o dia 25, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) promoverá o Cerco de Jericó do Círio de Nazaré 2022, ou seja, durante sete dias, será realizada uma sucessão de Rosários em intenção da festa maior dos paraenses, que em 2022 deverá retornar ao formato presencial, e ainda pela saúde das famílias. Criado em 2018, o Cerco de Jericó ocorrerá na Capela Bom Pastor do Centro Social de Nazaré (CSN), ao lado da Basílica Santuário.

A missa de abertura do evento será presidida pelo reitor da Basílica Santuário e presidente da Diretoria da Festa, padre Francisco Assis de Oliveira, às 12h, na própria Capela Bom Pastor. O diretor de Evangelização do Círio, Jorge Xerfan, destaca que as orações no Cerco de Jericó servirão para que "este ano tenhamos um Círio de muitas conversões e para que o Círio exerça cada vez mais o papel de evangelizar o povo”.

Sem muralhas

Jorge Xerfan explica que a cada três horas, será feita a recitação do Santo Rosário diante do Santíssimo. "E todos os dias, com exceção do domingo, às 20h, teremos a missa do Cerco, para que, assim como conta a história, todas as muralhas sejam derrubadas de nossas vidas, o que agrada muito o coração de Jesus Cristo e de Nossa Senhora”, acrescenta.

A DFN informa que o Cerco de Jericó faz referência ao texto sagrado que conta que quando os israelitas chegaram à Terra Prometida se depararam diante das grandes muralhas de Jericó, que os impediam de prosseguir a caminhada. "Obedecendo a voz de Deus, Josué, sucessor de Moisés e líder do povo, convidou o povo de Israel a orar durante sete dias e sete noites rodeando as muralhas de Jericó. Josué e os israelitas acreditaram na promessa divina de que no sétimo dia, durante a sétima volta, as muralhas cairiam e eles alcançariam a vitória, o que de fato aconteceu", é repassado.

Comunidades

A Diretoria da Festa convidou comunidades para participar do evento deste momento e conduzir a oração do Santo Rosário a cada três horas do dia. O diretor Jorge Xerfan ressalta que em todos os momentos do Cerco de Jericó os fiéis podem pedir pelas graças pessoais, seja de saúde, trabalho ou família.

“Na Capela, terá um local apropriado para que cada fiel possa colocar suas intenções pessoais”, conta. No último dia do Cerco, após a Missa de Encerramento, o padre responsável pela celebração faz a incineração dos pedidos, que é a queima dos papéis, um ato para simbolizar o acolhimento de Deus às intenções apresentadas.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. A festividade conta com instituições e empresas como patrocinadores e apoiadores.

Serviço

Cerco de Jericó em intenção pelo Círio 2022

Início: 19/06, às 12h

Término: 25/06, às 12h.

Missa diária às 20h.

Local: Capela Bom Pastor (Centro Social de Nazaré, no estacionamento da Basílica Santuário)