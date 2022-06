Devota de Santo Antônio viraliza ao pedir dengo: 'Não sobrevivo só de orações'; vídeo

A funcionária pública Ana Cristina Oliveira viralizou nas redes sociais, na última quinta-feira (16), após compartilhar seu pedido para Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro. Na declaração, dada ao telejornal Bahia Meio-Dia, da Rede Bahia, afiliada da Globo em Salvador, a devota afirmou que o corpo não sobrevive só de orações e que ano que vem estará casada.

No momento que viralizou, a repórter Camila Oliveira questionou qual seria a promessa da devota. "Este corpo não sobrevive só de orações, tem que ter um dengo, a promessa hoje é o casamento de Santo Antônio. No próximo ano, quando você vier me entrevistar, já estarei casada", respondeu ela. Confira:

Se divertindo com a situação, a jornalista comentou se a devota não estava escolhendo demais seu pretendente, mas Ana logo afirmou que já tinha um dengo. "Não, minha filha, eu tenho minha gambiarra. Todo mundo tem um chamego. Tá pensando que é só você", rebateu rindo. O vídeo já ganhou mais de 1 milhão de visualizações só no Instagram e fez sucesso entre os usuários do Twitter, que se divertiram com a fala da funcionária pública.

