Estudante viraliza ao mostrar rosto deformado após comer camarão em praia

A estudante Amanda Nicândio, de 22 anos, viralizou na plataforma de vídeos Tik Tok ao compartilhar registros do seu rosto deformado após comer camarão e sofrer uma intensa reação alérgica. O episódio foi classificado como "uma loucura com doideira", quando ela viajava com uma amiga pelo Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

No post, que já ultrapassou 5 milhões de visualizações, Amanda escreveu: "mostre você e depois o que quase te matou". Logo depois, é possível ver o rosto da jovem completamente inchado e irreconhecível. "Eu não conseguia abrir o olho. Meu olho direito ficou completamente inchado. Eu não acreditava que o inchaço ia passar", disse ela ao G1 do Rio de Janeiro. Confira a publicação:

Amanda afirmou que nunca sofreu nenhuma reação alérgica, mas que agora não come camarão de jeito nenhum. O inchaço demorou cerca de sete dias para sumir. "Cheguei lá de madrugada [na UPA], desesperada. Me deram um tanto de medicamento e injeção. O médico falou que realmente tinha sido o camarão. E ele falou que iria passar com o tempo. Só que eu não estava acreditando. Eu nunca tive alergia. Eu comia camarão em todas as praias. Passei a noite na UPA. Depois de uns sete dias, acabou o inchaço. Passei o resto da viagem de óculos de sol", contou ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)