Velório de dono de bar vira festa de forró: 'Não quero ninguém chorando'; vídeo

O velório do comerciante Raimundo Nonato, conhecido como Estrelinha, viralizou nas redes sociais após virar uma festa de forró, com direito a música ao vivo e canções famosas como "O Dia Em Que A terra Parou" e "Medo da Chuva”, de Raul Seixas, tudo conforme o pedido do dono do bar. A celebração aconteceu no último domingo (5), no empreendimento localizado em Porto Nacional, a 60 quilômetros de Palmas (TO).

O bar ficou lotado com amigos, familiares e clientes, todos celebrando e se divertindo na cerimônia de despedida de Estrelinha. Cerca de um mês antes, o vendedor contou como queria que fosse organizado o seu velório. "Eu quero ser velado aqui, não quero ninguém chorando, todo mundo bebendo, farreando, passando música de Roberto Carlos, Raul Seixas", disse ele em um vídeo. Veja:

Para o portal G1, o filho de Raimundo, Marllus Diego, relatou que o último pedido do pai não poderia ser negado. Ele foi encontrado morto na última sexta-feira (03). "Foi um pedido dele que o velório fosse realizado no bar e com festa. Ele era muito alegre e muito conhecido. A cidade mesmo ficou em choque. Os amigos organizaram essa parte da alegria, com autorização da família, e teve esse momento", contou Marllus sobre seu apoio e dos seus três irmãos em realizar a vontade de Estrelinha.

