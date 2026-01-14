centro universitário fibra realiza colação de grau no hangar neste sábado (17)

O Centro Universitário Fibra realizará, no próximo sábado (17), a cerimônia de colação de grau dos cursos das áreas da saúde, licenciaturas, serviço social e direito. O evento vai ocorrer no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, e será dividido em três sessões ao longo do dia, organizadas conforme as áreas de formação.

A primeira solenidade terá início às 10 da manhã e a última sessão está prevista para às 19 horas, reunindo formandos, familiares, docentes e representantes da instituição em um dos momentos mais aguardados da vida acadêmica. A colação de grau marca oficialmente a conclusão da graduação e simboliza o encerramento de um ciclo de formação acadêmica, além do início de uma nova etapa profissional para os estudantes.

VEJA MAIS:

Para o Centro Universitário Fibra, a cerimônia reafirma o compromisso com a formação de profissionais qualificados, preparados para atuar com responsabilidade, ética e competência em suas respectivas áreas. O evento também representa a consolidação do trabalho desenvolvido ao longo dos cursos, destacando a importância da educação superior na construção de trajetórias profissionais e no desenvolvimento da sociedade.