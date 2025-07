Fibra promove congresso sobre Inovação em Saúde com foco na Amazônia

Entre os dias 23 e 24 de agosto, o Centro Universitário Fibra realizará a segunda edição do “Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde”, em Belém. Com foco em debates sobre os desafios da saúde na região e os avanços científicos aplicados à realidade amazônica, o evento deve reunir estudantes, profissionais da área e pesquisadores de diversos estados no Hotel Princesa Louçã, ambos em Belém. As inscrições podem ser feitas on-line, por meio do site fibrapara.edu.br/eventos.

Também haverá os cursos pré-congresso, todos gratuitos, no dia 22 de agosto, na sede da Fibra, localizada na avenida Gentil Bittencourt. Ainda há vagas disponíveis para essa etapa, que inclui oficinas práticas e capacitações voltadas a estudantes e profissionais da saúde.

Nos dias seguintes, 23 e 24, o Hotel Princesa Louçã receberá a programação principal, que inclui a realização simultânea de outras atividades científicas. O tema deste ano é “Medicina de Precisão e Inteligência Artificial na Visão Multiprofissional”. Estão confirmadas a II Jornada Amazônica de Oncologia, a Jornada de Anestesiologia, a Jornada Comemorativa aos 70 anos do Amaral Costa Medicina Diagnóstica e o Encontro das Ligas Acadêmicas.

Durante o congresso, haverá o lançamento de duas obras voltadas à saúde na região: Mudanças Climáticas e Doenças Infecciosas na Amazônia: uma reflexão para a COP da floresta e Exames Complementares em Cardiologia: guia essencial para estudantes e profissionais. Ambos os livros serão distribuídos gratuitamente aos participantes.

Outro momento da programação será a fundação da Rede Amazônica de Medicina de Precisão/Saúde de Precisão, iniciativa que pretende integrar profissionais e centros de pesquisa em torno de práticas médicas personalizadas. Quem assinar a ata de fundação será considerado sócio fundador da rede.

A programação ainda contará com homenagens a profissionais de destaque na área da saúde, além de sorteios de brindes, como duas bicicletas e um veículo elétrico motorizado. A ambientação do espaço terá assinatura do artista plástico Hélio Alvarez, conhecido por obras que mesclam arte e biodiversidade amazônica.