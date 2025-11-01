Fibra promove Feira do Empreendedor com o tema 'Cidades Inteligentes e Sustentabilidade na Amazônia'

O Centro Universitário Fibra realizará, no dia 3 de novembro, às 17h, a Feira do Empreendedor, que nesta edição tem como tema “Cidades Inteligentes e Sustentabilidade na Amazônia”. O evento é dedicado à inovação, cultura empreendedora e protagonismo estudantil, reunindo alunos, profissionais do mercado, mentores e o público em geral para uma tarde de experiências, negócios e conexões com propósito.

Durante a feira, o público poderá conhecer produtos e projetos desenvolvidos pelos alunos da Fibra, que evidenciam a criatividade, o talento e o compromisso com soluções sustentáveis dos futuros profissionais da região. Haverá também exposição de marcas locais, oficinas práticas e momentos de networking, estimulando a troca de ideias e o surgimento de oportunidades voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Amazônia.

A programação inclui atrações gastronômicas, como culinária japonesa, sorteios de prêmios e a participação de convidados especiais, que irão ministrar oficinas temáticas sobre empreendedorismo, inovação, comunicação e mercado.

Além disso, o evento contará com duas oficinas especiais de formação prática, voltadas à integração entre conhecimento acadêmico e responsabilidade social:

Oficina de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), conduzida por um instrutor do SAMU, com demonstrações de técnicas de primeiros socorros para situações de emergência.

Oficina sobre Epilepsia, ministrada pelo Professor Igor Tangoré, abordando protocolos de segurança, acolhimento e atuação em casos de crise convulsiva no ambiente acadêmico e social.

Expositores confirmados

Amazônia Brechó

Arara Material de Construção

Big Loja

Casa Belém

DCR Consultoria

Família na Fé

Gotham Culinária

Labo Dental

Make Norte

Milena Papelaria

Moça Florida

Pará Outdoor

Paulete Cerquere

Sebrae

Solar Quântico

Tramontina

Umani Sorveteria Artesanal

Vox2You



A Feira do Empreendedor Fibra representa uma oportunidade única de fortalecer redes de contato, divulgar novos negócios e vivenciar o espírito inovador que move o mundo do trabalho. O evento reafirma o compromisso da Fibra com a formação empreendedora e o desenvolvimento sustentável da Amazônia, convidando toda a comunidade acadêmica e o público externo a participar dessa jornada de inovação e transformação regional.