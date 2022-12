Centro comercial de Belém registra movimento intenso na manhã deste sábado (24)

Movimento intenso no centro comercial de Belém, na manhã deste sábado (24), véspera de Natal. Muita gente ainda à procura da roupa ideal para a celebração da noite e de presentes que faltaram, para familiares e amigos. Lojistas acreditam que a movimentação deva ir até o final da tarde, com fechamento das lojas por volta das 16 horas.

A manicure Wilcilena Gomes aproveitou a manhã de sábado para comprar embalagens e, também, para trocar um presente recebido antecipadamente da sogra. Ela acreditou que o centro comercial de Belém estaria ainda mais cheio, apesar da quantidade expressiva de pessoas pelas ruas e lojas. “Houve um tempo, quando eu trabalhei em uma loja aqui no comércio, que nessa época não dava nem pra andar pelas ruas. Hoje, está movimentado, mas não tanto quanto já foi em um determinado momento”, avaliou ela, que pesquisava embalagens para presente.

A gerente de uma loja de confecções, Josiane Santos, estava animada com o movimento no interior da loja. Comercializando moda masculina e feminina, ela disse que muita gente deixou para escolher a roupa do Natal apenas neste sábado. “Principalmente as mulheres, que são mais indecisas. Como de hoje não dá para passar, elas precisam comprar, mas experimentam várias peças e pesquisam o preço pra levar o melhor custo-benefício”, explicou, acrescentando que as vendas devam aumentar em torno de 30% apenas no dia de hoje.

