Missa do Galo: as 103 paróquias da Arquidiocese de Belém realizam a celebração; confira

A Arquidiocese de Belém informa que neste sábado (24), véspera de Natal, todas as 103 paróquias da capital realizam as tradicionais missas com vigília, conhecidas como “Missa do Galo”, que serão presididas pelos párocos e vigários, conforme programação estabelecida por cada Igreja.

Na Catedral Metropolitana, a Vigília de Natal será presidida, às 20h, por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. Já o bispo auxiliar Dom Antônio de Assis Ribeiro, celebrará um ato litúrgico, às 20h, na Área Missionária São João Bosco.

VEJA MAIS

Dia de Natal

No domingo, 25, a população católica de Belém poderá participar de celebrações em todas as paróquias de Belém, de acordo com a programação local.

A Paróquia Menino Deus-Marituba terá uma programação especial, a partir das 7h, com Missa do Círio do Menino Deus, presidida por Dom Alberto, e, em seguida, sairá a procissão.

Ainda no dia de Natal, Dom Alberto celebra missa, às 11h, na Fazenda da Esperança e, às 19h, na Paróquia da Santa Madre Teresa de Calcutá. Dom Antônio presidirá a missa de Natal e de encerramento da festividade da Paróquia Menino Deus, às 19h.

Programação de Ano Novo

Dia 30/12

No dia 30, Dia da Sagrada Família, todas as paróquias celebram de acordo com seus horários de costume. Na Paróquia Sagrada Família, que estará em festividade, haverá programação especial com procissão às 17h30, saindo da Comunidade São José com destino à paróquia, na chegada haverá Santa Missa.

Dom Alberto Taveira Corrêa presidirá uma missa, às 19h, na Comunidade Sagrada Família, na Cabanagem, pertencente à Paróquia Santa Edwiges. Já Dom Antônio de Assis Ribeiro conduzirá o ato litúrgico, às 19h, na Comunidade Sagrada Família, no Telégrafo, pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Dia 31/12

Dia 31, véspera de Ano Novo, terá Santa Missa em todas as paróquias. Na Catedral Metropolitana, às 20h, Dom Alberto presidirá a tradicional celebração eucarística de encerramento do ano. No mesmo dia, Dom Antônio, preside ato litúrgico, às 16h, na Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, em Mosqueiro. Todas as 103 paróquias realizam missa da vigília de encerramento do ano, presididas pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada Igreja.

Dia 1º/01

No dia 1º de janeiro de 2023, dedicado a Santa Maria Mãe de Deus, haverá missa em todas as paróquias de acordo com a programação de cada templo. Dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá liturgia nos seguintes lugares: na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci (7h); na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro (11h); e na Capela do Colégio Santo Antônio (18h). Já Dom Antônio de Assis Ribeiro irá conduzir uma missa na Fazenda da Esperança (16h) e outra na Comunidade Divino Pai Eterno, pertencente à Paróquia Divino Espírito Santo (19h).