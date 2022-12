Programações celebram o Natal em Belém do Pará; confira a agenda

O Natal, data que celebra o nascimento de Jesus, comemorada no próximo domingo (25), já pode ser vivido por meio de programações natalinas realizadas em Belém por organizações, instituições e igrejas. Corais, banda sinfônica, grupo teatral e bandinha de fanfarra fazem parte das atrações que vão de espetáculos musicais a visitas do Papai Noel.

Para celebrar o Natal, o Curro Velho, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), realiza o Auto de Natal, desde o dia 16 de dezembro, no bairro do Telégrafo, em Belém. A última programação ocorre neste domingo (18), com início às 18h30 e contará com apresentações teatrais e musicais que exibirão o resultado das oficinas de iniciação artística promovidas pelo espaço.

Durante os três dias de evento, o público teve a oportunidade de conferir atrações como o espetáculo de natal “Folia dos Navegantes”, shows musicais, espetáculos de técnicas circenses e de dança, entre outras. Todas as apresentações são compostas por alunos das oficinas do Curro.

Estação das Docas, Mangal das Garças e Parque do Utinga

A programação de Natal nos complexos turísticos administrados pela Organização Social Pará 2000 será gratuita. Corais, grupo teatral, bandinha de fanfarra e visitas do Papai Noel estão entre as atrações. A programação natalina é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Turismo.

Na Estação das Docas, além da decoração especial de natal, o espaço terá, de 20 a 25 dezembro, a partir das 17h, visitas do Papai Noel, bandinha de fanfarra, apresentação de grupo teatral e de corais natalinos.

No Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna a visita do Papai Noel será no dia 24 de dezembro, de 8h às 9h30. A proposta é que as famílias tenham a oportunidade de visitar o Parque e encontrar o bom velhinho na manhã de véspera de natal. O Papai Noel estará acompanhado de uma bandinha de fanfarra para fazer a alegria das crianças, com música e brincadeiras. A programação irá ocorrer no espaço do acolhimento, próximo à entrada do Parque.

Já na manhã do dia 25 de dezembro o Papai Noel estará aguardando as famílias no Parque Zoobotânico Mangal das Garças. O bom velhinho estará acompanhado de personagens infantis e de uma bandinha de fanfarra. A programação também contará com momentos de contação de histórias e brincadeiras. A programação será realizada no entorno do Memorial Amazônico da Navegação, de 9h às 11h.

“Preparamos uma programação gratuita para que as famílias possam trazer suas crianças e assim estimular a magia e o encantamento que elas têm pelo período natalino. Queremos que sejam dias festivos, de muita alegria e esperança para os visitantes dos complexos turísticos”, declara Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000.

Além das programações, Estação das Docas, Mangal das Garças e Parque do Utinga são pontos de arrecadação da campanha de Natal do "Projeto Liga do Bem". A iniciativa está recebendo brinquedos, gibis, roupas e cestas básicas até as 11h do dia 24 de dezembro. Para participar, basta procurar funcionários dos complexos turísticos e entregar a doação.

Concerto natalino

Outra programação perfeita para o período natalino é o IV Encontro de Coros do Pará, promovido pela Fundação Carlos Gomes (FCG), nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, na Igreja de Santo Alexandre, com encerramento no Theatro da Paz, em Belém.

O evento tem como objetivo promover o encontro de coros de diversas instituições públicas e privadas de Belém e região metropolitana. Para fechar a programação do Encontro de Coros do Pará, será realizado um grande concerto de Natal para o público. O Concerto de Encerramento será no dia 21 de dezembro, às 20 horas, no Theatro da Paz, com entrada franca. Na ocasião, todos os coros que participaram do evento irão se reunir no palco para cantar juntos. Os cantores serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica Carlos Gomes e regidos pelo professor e maestro Pedro Messias.

Através dos tempos, o Natal motivou muitos compositores da música clássica a escreverem obras sobre esta temática. São essas obras que os coros vão apresentar ao público, além de outros gêneros musicais dos seus repertórios de trabalho. Em cada dia de apresentação, nove coros se revezarão na execução do concerto.

Os ingressos para o encerramento serão vendidos na bilheteria do Theatro da Paz e no site Ticket Fácil, no valor de R $2,00, a partir das 9 horas do dia do evento. É necessário apresentar comprovante de vacinação na entrada do Theatro da Paz no dia do Concerto.

“Natal de Belém”

A tradicional programação natalina organizada pela Assembleia de Deus na capital paraense celebra este ano sua 25ª edição com o tema “Natal de Jesus: caminho, verdade e vida” e contará com espetáculos que misturam cânticos natalinos e cenas importantes do nascimento de Jesus.

Ao todo, serão quatro espetáculos distintos envolvendo crianças, adolescentes, adultos e idosos membros da congregação. Participam da realização do evento cerca de 650 pessoas, entre equipe técnica, músicos, coral, orquestra e encenação. Este ano, os espetáculos serão incrementados com gravações em alusão ao nascimento de Jesus em Belém da Judeia, com cenários montados na Pedra do Ver-o-Peso e no Forte do Presépio. As cenas serão exibidas em três telões de Led durante as cantatas. A Cantata terá também participações de músicos e lideranças evangélicas que gravaram de outros países, como Angola, Equador, Moçambique, Ucrânia e Timor-Leste.

A série de espetáculos começa neste domingo (18), às 17h30, com a Missão dos Idosos e, às 19h, com a Missão dos Adolescentes e Jovens, no Templo Central da Assembleia de Deus, na Avenida Governador José Malcher, nº 1571. No dia 20, a programação será no Centenário Centro de Convenções, na Av. Augusto Montenegro, nº 1802, com a apresentação Grupo Vocal Celebração. Já no dia 22, o show do Grupo Celebração se repete no estacionamento do Templo Central da Assembleia de Deus.

A programação antecede outro evento emblemático realizado anualmente pela igreja evangélica: a Cantata de Natal. A celebração reunirá 70 músicos na orquestra, 140 coristas adultos, 80 crianças e adolescentes e mais 25 integrantes no coral de surdos. As apresentações da cantata serão realizadas no Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém, e terá quatro sessões, duas no dia 24 e duas no dia 25, sempre às 17h e 19h.

Quem tiver interesse em assistir às apresentações pode trocar alimentos não perecíveis por ingressos nas lojas da Ortobom dos shoppings Boulevard, Pátio Belém e no Templo Central da Assembleia de Deus. Cada quilo equivale a um ingresso.

Confira a agenda completa:

Estação das Docas

Período: 20 a 25 de dezembro

Local: Orla da Estação, Av. Marechal Hermes, S/N – Campina

Mangal das Garças

Data: 25 de dezembro

Horário: 9h às 11h

Local: entorno do Memorial do Mangal, R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha

Parque do Utinga

Data: 24 de dezembro

Horário: 8h às 9h30

Local: Área de Acolhimento do parque, Av. João Paulo II, S/N - Curió Utinga

Auto de Natal do Curro Velho

Data: 18 de dezembro

Horário: a partir das 18h30

Programação: 18h30 - Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”

19h30 - Espetáculo Auto de Natal “Folia dos Navegantes”

20h - Resultado oficina, Espetáculo de Técnicas Circenses

20h30 - Resultado oficina, Espetáculo de Dança

21h - Apresentação Show Musical

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, Rua Professor Nelson Ribeiro, 287 - Telégrafo

IV Encontro de Coros do Pará

Datas: dias 19, 20 e 21 de dezembro

Horário: a partir de 20h

Local: Igreja de Santo Alexandre, com encerramento no Theatro da Paz

"Natal de Belém”

Datas: 18, 19, 20 e 22 de dezembro

Horários: 17h30; 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus, na Avenida Governador José Malcher, nº 1571; Centenário Centro de Convenções, na Av. Augusto Montenegro, nº 1802.