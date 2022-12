Comunidade 'Caju' realiza Natal solidário com os moradores do canal da Visconde de Inhaúma

O sábado (17) começou com festividade de Natal para a comunidade do canal da Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém. A Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) está promovendo uma ação na Capela Sagrada Família com entrega de cestas básicas, materiais escolares, roupas e compartilhando um café da manhã com os moradores do entorno. A programação também teve celebração com o Diácono José Monteiro.

Patrícia Ribeiro, militante da casa da juventude CAJU, conta que o Natal Solidário é a culminância do trabalho desenvolvido ao longo do ano e que é a primeira edição de outras que já vislumbram. "A gente tem visitas aqui uma vez por mês. Viemos fazendo este trabalho de evangelização ao longo do ano todo. E esta é a culminância da evangelização, com o natal solidário. Já tivemos estudantes de medicina assistindo a comunidade, trazendo medicamentos, etc, e outras ações", relembrou.

Grupo da comunidade católica Caju no Natal solidário 2022 (Thiago Gomes / O Liberal)

A programação que começou às 9h da manhã reuniu quase 60 famílias para a confraternização, destacou Eunice Begot, coordenadora da assistência missionária da comunidade Caju. "Fizemos uma campanha de arrecadação de roupas , brinquedos, material escolar etc. As doações vieram da comunidade de Belém. Algumas pessoas deixam na comunidade, após as celebrações das missas. Tivemos um evento em outubro que junto do ingresso pedimos 1kg de alimento", destacou sobre o empenho do grupo em arrecadar as doações.

A dona de casa Maria Socorro da Silva, 64 anos, já participou da Caju com efetividade, mas a pandemia a afastou da igreja. Agora, com a ação de Natal, ela diz que está se aproximando da comunidade católica e celebra a boa ação, que na sua visão chega em boa hora. "Lá em casa nós somos seis pessoas. Chegou num momento bom essa doação. A situação financeira está ruim. Natal é uma festa de comemorar o nascimento de Jesus. Eu estou feliz pela comunidade estar recebendo essa ajuda, as crianças recebendo o material escolar. Para 2023 eu desejo muita saúde, prosperidade, harmonia e paz. Para todos nós e para vocês", concluiu.

Rose Maia, aposentada, 65 anos comemora a finalização do trabalho desempenhado ao longo do ano e agradece a solidariedade das pessoas que fizeram parte da arrecadação possibilitando uma mudança de perspectiva, disse.

"Eu já fazia parte da comunidade. Sou ministra da eucaristia. Eu moro na vileta. Eu vejo que veio no momento certo. As pessoas estão muito carentes. Deus nos fez todos iguais. Eu sofro com essa desigualdade. Eu não consigo aceitar. Então, isso de estar divulgando é um bem muito grande. As pessoas não têm o que comer, estão com fome, na rua. Queremos tirá-las da rua e colocar dentro da igreja. A gente não vai consertar o mundo, mas ao menos apaziguar o sofrimento desse povo", comentou.

Para quem desejar fazer parte da comunidade Caju, as missas acontecem na Igreja João Paulo II, na travessa Mauriti, sempre aos domingo às 10h e com acolhida para as crianças de 3 aos 9 anos no espaço Raulzinho, para a evangelização através do lúdico, com acompanhamento pedagógico e também às 17h. Às quintas-feiras, às 19h, acontece o momento de adoração e às quartas-feiras, às 19h, a santa missa.