Casa da Mulher Brasileira vai facilitar denúncia a vítimas de violência em Belém, diz psicóloga

Nesta quarta-feira (7), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou a construção da Casa da Mulher Brasileira em Belém. A iniciativa do governo federal é considerada uma inovação no atendimento humanizado às mulheres, pois integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra a mulher. Segundo Dino, a unidade da capital paraense será a maior do Brasil e será construída no bairro do Jurunas.

Para a psicóloga Rosana Lemos, especialista em saúde mental e justiça e coordenadora de projetos de combate à violência de gênero na capital, a iniciativa é positiva, pois facilita a denúncia ao integrar as diferentes etapas do processo em um único ambiente. “Hoje, muitas mulheres desistem de denunciar porque o processo acaba sendo cansativo para elas, que já estão fragilizadas pela violência sofrida. A novidade desse espaço é que ele dará oportunidade à vítima de realizar todo o procedimento em um só local, facilitando o acesso à proteção”, avalia.

A especialista destaca que a Casa da Mulher Brasileira precisa oferecer atendimentos também na área psicológica e espaços como rodas de conversa, que auxiliem a vítima a romper o ciclo de violência. “Elas precisam desse suporte psicológico e emocional até para ir à frente com os processos. Através das rodas de conversa, as vítimas conseguem uma força maior para romper esse ciclo de violência e superar os traumas, além de identificar sinais de relacionamento abusivo e traços tóxicos nos próximos companheiros”, diz.

Gerente há 12 anos do centro educativo Eles por Elas, projeto realizado em parceria com a Defensoria Pública do Pará, a psicóloga também defende que o estado deve oferecer atendimento psicossocial ao homem acusado de violência contra a mulher, com objetivo de prestar orientação e resgatá-lo da condição de agressor.

“Como psicóloga, o nosso objetivo é que tanto o homem como a mulher rompam com o ciclo de violência. Iniciativas como o ‘Eles por Elas’ mostram que é possível diminuir a reincidência criminal desses homens, a partir da discussão de novos modelos de masculinidade. Em 12 anos de projeto, reduzimos de 75% para 0,5% os casos de homens que voltam a cometer violência contra a mulher. Esse espaço também precisa se voltar para esse lado”, afirma.

Casa da Mulher Brasileira

A iniciativa é dos eixos do programa Mulher, Viver sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e oferece serviços como acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes.

A Casa da Mulher Brasileira tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento da violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica. Ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho, do ministro das Cidades, Jader Filho, e do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, Dino lançou o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (Pronasci 2) no Estado, que reúne investimento de R$ 20 milhões no estado.