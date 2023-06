Pará vai receber R$ 20 milhões para investimentos em prevenção e combate à violência

Como resultado da visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a Belém (PA), nesta quarta-feira (7), ele lançou, ao lado do governador do Estado, Helder Barbalho, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2) no Estado, mediante parceria com o Governo Estadual, e essa iniciativa reúne investimentos de R$ 20 milhões no Pará, em um primeiro momento. Em parceria com o Ministério das Mulheres, foi assinado termo de cooperação técnica para construção da Casa da Mulher Brasileira, para atendimento à mulher em situação de risco. Como frisou o ministro Flávio Dino, essa será a maior Casa no Brasil, e vai dispor de 6 mil metros quadrados em terreno no bairro do Jurunas, providenciado pela Prefeitura de Belém, como informou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Na cerimônia na Usina da Paz Cabanagem, o ministro das Cidades, Jader Filho, lançou a proposta, já aceita pelo ministro Flávio Dino e pelo governador Helder Barbalho, de qeu detentos e egressos do Sistema Penal possam construir blocos de pedra para pavimentação de vias públicas. O governador propôs que esse processo sirva para serviços em vias dos Territórios da Paz.