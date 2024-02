Carnaval 2024: 46º Encontro do Movimento Espírita inicia neste sábado (10)

Com o tema "Família e Sociedade", a União Espírita Paraense (UEP) realiza, a partir deste sábado (10), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Belém, o 46° Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense (Eimep). A programação vai até a próxima terça-feira (13).

VEJA MAIS

O encontro terá programação para crianças, jovens e adultos, com módulos sobre: “Família: aperte mais esses laços”; “Eu e minha família”; “Qual a minha contribuição para o mundo de regeneração?”; “Família e Sociedade: Desafios na família”; “A paz em família: superando as dificuldades da convivência” e “Jesus e a Família: relações familiares saudáveis”. As temáticas serão abordadas em grupos divididos de acordo com a faixa etária, nos grupos A e B (3 a 11 anos); C, D e E (12 a 21 anos); e F (22 anos em diante).

No domingo, segunda e terça-feira, das 17h às 19h, a programação realiza, ainda, seminários online com participação livre para todos os interessados, com os temas: “A parentela corporal e a parentela espiritual”, tendo como facilitador o vice-presidente da UEP, Antônio Almeida; e “Eu e minha família” e “Desafios na Família”, ambos conduzidos por Marco Leite, coordenador da Área da Família da Federação Espírita Brasileira (FEB). A programação on-line será transmitida pela TV UEP no YouTube (www.youtube.com/tvUEP).

A 2ª vice-presidente da UEP e coordenadora do EIMEP, Iracema Morais, conta que o tema deste ano foi escolhido a partir de sugestões dos participantes da edição anterior. “Esse tema é importante, porque a base das instituições é a família. Entende-se que essa família, estando muito bem harmonizada e centrada, é capaz de cuidar e manter o equilíbrio emocional dos seus integrantes e dar o suporte que cada membro precisa. E a sociedade nada mais é do que a sequência desse lar”, explica.

Serviço:

No sábado (10), a programação será à tarde a partir das 15h, com abertura oficial às 17h. Nos demais dias, a programação presencial no IFPA ocorrerá no turno da manhã, das 8h30 às 12h30.