Café com o Leitor: assinantes participam de encontro na sede do Grupo Liberal nesta terça (30)

Na tarde de terça-feira (30/04), foi realizada mais uma edição do projeto "Café com o Leitor", na sede do Grupo Liberal, localizada na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. O projeto reúne assinantes do jornal O Liberal e contou com a presença de onze leitores. Durante o encontro, os assinantes tiveram a oportunidade de conhecer a redação integrada do Grupo Liberal.

O grupo, incluindo acompanhantes, foi recebido pelo diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, pelo gerente de Mercado Leitor, Sérgio Oliveira, e a assistente de Marketing e Relacionamento, Thainá Silva. Os representantes de O Liberal explicaram como funciona a redação e receberam feedback dos assinantes e sugestões de conteúdo.

Os visitantes também conheceram o parque gráfico e participaram de coffee break, além de receberem brindes exclusivos. Entre eles, estavam Denise Corrêa Costa, Apparicio Freitas, Magali Almeida Couto, Álvaro Augusto Ferreira da Silva, Denis Farias, Raimundo Nonato Corrêa, Benedita da Silva, Ana Rosa Da Silva, Osmar Belarmino, Paulo Fernandes Oliveira e Alcyr Meira.

Cultura do jornal impresso como herança familiar

De acordo com o diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, o destaque dessa edição do "Café com o Leitor" foi receber relatos emocionantes compartilhados pelos leitores, destacando os laços de afeto e memórias ligados ao jornal, sobretudo o impresso.

"É com emoção e carinho que os leitores contam sua relação com o jornal. Mesmo alguns tendo contato com nossas redes sociais, eles fazem questão de ter essa natureza do jornal impresso. É muito carregado de memória, família e lembranças que eles trazem da infância. O pai que era assinante, a mãe que era assinante. A cultura da leitura do jornal impresso se torna hereditária", afirma.

"Essa emoção que eles trazem em cada encontro é muito importante e nos mostra que estamos indo no rumo certo, rumo aos 80 anos do jornal O Liberal. Ainda, indica que estamos fazendo o melhor para o nosso público, que são os nossos leitores", completa.

Jornal impresso como instrumento de educação

A psicopedagoga e coordenadora de educação especial da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), Denise Costa, é assinante do jornal O Liberal desde 1997. Ela ressalta o papel da informação como ferramenta capaz de difundir a educação e cultura no estado paraense.

"Participei do programa 'O Liberal na Escola', onde a gente levava informação para a comunidade escolar, para os alunos, docentes e familiares. Sempre foi um veículo de informação de fundamental importância para fortalecer a cultura paraense", declara.

"O jornal O Liberal é uma fonte de notícias que traz constantemente atualizações sobre o que está ocorrendo no estado, no Brasil e no mundo. Em sua versão impressa, ele auxilia em várias situações, como em oficinas e para pessoas que enfrentam dificuldades, promovendo também a acessibilidade", conclui.

A relevância do jornal como fonte informativa e cultural

Para o advogado aposentado Osmar Belarmino, a oportunidade de participar do "Café com o Leitor" e discutir a importância do jornal foi gratificante. O torcedor do Paysandu é assinante há mais de 30 anos de O Liberal.

"Aceitei o convite para participar dessa discussão sobre a importância do jornal, estou aqui colaborando e muito satisfeito. Acredito que a importância do jornal é informativa e cultural, porque ele esclarece muita coisa, a exemplo da declaração do imposto de renda. É um livro. Não é só anunciar crime e desastre, tem muita coisa importante. O tem um caderno de cultura muito completo, bem como a parte do esporte e dos cronistas", opina.

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)