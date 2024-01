Assinantes de O Liberal renovam parceria em prol da leitura e boa informação

Gostar de ler jornal impresso é algo que atravessa gerações e dialoga muito bem com outras mídias, como atestam assinantes de O Liberal que, na tarde desta terça-feira (30), visitaram as instalações do Grupo Liberal, no bairro do Marco, na primeira edição do projeto “Café com Leitor” em 2024.

O grupo, incluindo acompanhantes, foi recebido pela chefe de reportagem, jornalista Camila Moreira; pelo gerente de Mercado Leitor, Sérgio Oliveira, e a assistente de Marketing e Relacionamento Thainá Silva. Os visitantes conheceram a redação integrada, o parque gráfico e participaram de coffee break, além de receberem brindes exclusivos.

Renovação

A tradição da leitura do jornal impresso foi ratificada por Sofia Lobo, de apenas 11 anos de idade, que, ao lado da mãe, a professora de Química da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Vânia Lobo, 45 anos, fez questão de visitar o local onde é produzido O Liberal. “Gosto muito de Redação e a leitura do jornal me ajuda nessa atividade”, declarou Sofia Lobo, acrescentando que ao sair para passear com o cachorro da família já volta para casa com um exemplar da edição do dia. Essa predileção da jovem envolve gerações na família – o avô dela, Antônio da Graça do Couto Santos, foi quem fez a assinatura de O Liberal. Assim, Vânia Lobo, mãe de Sofia, também é assinante do jornal, o qual utiliza nas aulas com os alunos dela. “Essa interação do jornal com outras mídias renova esse processo da comunicação”, destaca Vânia.

Durante o encontro com os assinantes, a jornalista Camila Moreira agradeceu a presença de todos e as sugestões apresentadas por cada um deles, inclusive, pela pequena Sofia. “Esse momento é muito importante pra nós, da redação, porque as sugestões de vocês funcionam como indicativos para o nosso planejamento, a nossa prática diária de confecção do jornal integrado com as outras mídias”, afirmou Camila.

Uma reunião entre assinantes e dirigentes e técnicos da empresa serviu para reforçar a parceria em prol do jornalismo feito pelo Grupo Liberal (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Ler tudo

A escritora Maria do Socorro Simões, 79 anos, professora de Literatura Portuguesa e pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPA), assina O Liberal há mais de 20 anos. “Pretendo continuar com a assinatura, porque O Liberal, inclusive, sempre nos apoiou nos projetos, nos eventos”, declarou Socorro, ao lado do mestre em Letras pela UFPA, Fábio Carneiro. Socorro Simões contabiliza pesquisas sobre narrativas paraenses desde 1994.

Assinante do jornal há 20 anos, o contador Ademar da Silva Cardoso, 74 anos, destacou gostar de conferir as edições para se atualizar. “Eu gosto de ler sobre tudo, mas, em particular, do Esporte”, complementou. Quem também não abre mão das páginas de O Liberal é a dona de casa Raimunda de Souza Rodrigues, 79 anos, na visita acompanhada pela filha Mércia Rodrigues, administradora aposentada. “Sou assinante há mais de 25 anos, das edições de domingo, e vou continuar sendo”, afirmou. “Eu leio tudo, e quando não dá para terminar de ler no domingo, termino na segunda-feira”, pontuou.

A coluna do saudoso jurista Zeno Veloso em O Liberal foi lembrada pelo advogado Ferreira Magalhães, 80 anos, durante a visita dos assinantes. “Eu era leitor, primeiro, da ‘Folha do Norte’, depois, de ‘O Liberal’. E como assinante são quase 30 anos. Gosto de Cultura, da coluna ‘Repórter 70’ e do noticiário policial, também”, completou.

O casal Roberto Egues, 80 anos, e Leonete Egues, 72 anos, integrou o grupo de assinantes na visita ao Grupo Liberal. Roberto, contador aposentado, revelou gostar muito do caderno de Esporte e do ‘Repórter 70’. “Eu sou de uma família bem pobre mas que tinha o jornal para todo mundo em casa ler”, declarou. Leonete, auxiliar de Administração, disse que eles são assinantes há mais de 30 anos.