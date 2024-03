Assinantes visitam instalações do Grupo Liberal e recebem homenagem

Na última sexta-feira (8), assinantes femininas do jornal O Liberal visitaram as instalações do Grupo Liberal, no prédio localizado na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco. O encontro foi uma edição especial do projeto "Café com Leitor", que proporciona aos assinantes do jornal uma visita à redação integrada. Desta vez, o Café com leitor virou "Café com Elas", em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

As assinantes foram recebidas pela jornalista Ana Peres, editora executiva de conteúdo digital, e convidadas a um bate-papo na redação, onde tiveram a oportunidade de expressar críticas e sugerir conteúdos. Durante a visita, elas também conheceram o parque gráfico e participaram de um coffee break, além de receberem uma programação especial com homenagens e apresentação musical, com direito a bastante música.

Dentre as visitantes estava Nazaré Teixeira, coordenadora do plantão da Uniodonto Belém. Para ela, o jornal tem grande importância, pois proporciona uma experiência única ao leitor, acionando sentidos como o tato e o olfativo, além de oferecer informação. “É o único que aciona um sentido que se chama tato. O tato, o visual, até o olfativo é único. Então o conjunto todo e mais a informação fecha tranquilamente uma parceria fantástica", opinou.

A assinante Maria de Nazaré, leitora do jornal há mais de 35 anos, enfatizou o papel fundamental do jornal em sua família. "O jornal é de muita utilidade dentro da minha casa, para mim e para toda a família", declarou. Da mesma forma, Rutiane Peixoto, coordenadora pedagógica na rede estadual municipal, também destacou a importância do jornal para ela. “Tenho que estar atualizada e partilhar um pouco dessa informação junto das escolas que eu atuo", disse.

Sérgio Oliveira, gerente do Mercado Leitor, destacou a importância da iniciativa em estreitar o relacionamento com as leitoras. Segundo ele, o público feminino tem demonstrado crescente interesse pela informação, representando cerca de 50% dos assinantes do jornal. “As mulheres, mais do que nunca, estão buscando informação, conquistando espaço no mercado de trabalho. E nada melhor do que um meio de comunicação como um jornal", afirmou.