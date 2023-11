Café com Leitor: assinantes participam da última edição de 2023 nesta terça-feira (28)

Nesta terça-feira (28), ocorreu mais um encontro do projeto "Café com o Leitor", na sede do Grupo Liberal. O projeto reúne assinantes do jornal O Liberal e contou com a participação de sete leitores. Na ocasião, os leitores conheceram a redação integrada do jornal digital e impresso.

Nesta edição, a 16ª do projeto e última do ano de 2023, os convidados foram recepcionados na redação da empresa por Felipe Melo, head de conteúdo do Grupo Liberal; Sérgio Oliveira, gerente de mercado leitor; Thainá Silva, do setor de relacionamento com o leitor; e por Rita Soares, que representava a redação do jornal. Os representantes de O Liberal explicaram como funciona a redação e receberam feedback dos assinantes.

A 16ª edição do 'Café com o Leitor' contou com a presença de sete assinantes na redação de O Liberal (Foto: Cristino Martins)

Para Sérgio Oliveira, gerente de mercado leitor, o objetivo do projeto é formar um conselho de leitores. “Na oportunidade em que os assinantes vem conhecer o jornal, eles podem criticar, elogiar e sugerir acerca do conteúdo e de pautas”, afirma Sérgio.

De acordo com o diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, essa edição funcionou como um momento de confraternização do trabalho e recebimento do público durante o ano. “Ver a alegria dos leitores em participar e conhecer o funcionamento da redação, conversar com a gente que faz parte do dia a dia da construção da notícia, é um momento em que a gente para o nosso ritmo que é frenético para poder ter esse momento mais afetuoso de aproximação para ouvi-los e acatar as sugestões”, comenta.

Felipe Melo conclui dizendo que o projeto Café com Leitor carrega a importância de humanizar o trabalho da redação. “A partir do momento que a gente escuta as histórias como, por exemplo, de gente que aprendeu a ler através do jornal e hoje ser um assinante, é gratificante e enriquecedor”, afirma.

Assinantes

O economista Orlando Pinto Filho, 72, é leitor do jornal desde a adolescência, especialmente desde os 12 anos de idade, e que o convívio com O Liberal se deu a partir do pai. “A assinatura [do jornal] do meu pai tem mais de 45 anos, mas a leitura [jornal] do O Liberal é desde os anos 60. Com a partida do papai, minha mãe manteve a assinatura e, com a partida dela, eu fiquei com a assinatura ”, conta.

Durante a visitação a sede de O Liberal, os leitores conheceram as instalações do jornal impresso (Foto: Cristino Martins)

Orlando diz que gosta de ler o jornal como um todo, mas que os cadernos de política, esporte e polícia são os que mais o interessam. O economista fala, ainda, que o jornal é extremamente importante para a sociedade. “Você se mantém informado, inteirado, a respeito do assuntos e acontecimentos que ocorrem na cidade e no país”, enfatiza.

A psicopedagoga Priscila Caseiro, 39, é uma das recentes assinantes do mês, mas o contato com o jornal existe há anos, por meio dos avós. Para ela, ter acesso ao jornal físico é fundamental, já que trabalha com educação e é adepta a leitura de livros físicos, e assim consegue manusear marcando as partes que considera mais importantes

Para Priscila, o jornal tira as pessoas do senso comum. “O jornal é importante porque ele informa, te atualiza e te tira do senso comum. Você passa a ter conhecimento e, hoje em dia, quem tem passa a ter poder em suas mãos. Muitas vezes as pessoas que não tem leitura ou conhecimento acabam não tendo oportunidades de opinar, de poder contradizer algumas coisas ou então de buscar os seus direitos”, pondera.

Assinante desde o mês de março deste ano, o delegado de polícia João Fortes Neto, 37, diz que ser assinante de O Liberal traz à memória afeto, já que acompanha o jornal desde criança. Da capa, a cadernos de política, cultura, esporte até o horóscopo, o jornal está presente no dia a dia do delegado. Como hábito, João pega o jornal todas as manhãs e leva para o trabalho.

João analisa o período atual da disseminação de informação por vários canais e fala sobre a importância da ética na distribuição da notícia. “É de suma importância você confiar numa fonte de informação segura. Eu recorro sempre ao jornal O Liberal pautado sempre na credibilidade e confiança da informação”, conclui.