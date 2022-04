Cadastro no SUS: Belém espera registro de 650 mil usuários; saiba como fazer

O cadastramento no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma etapa necessária para acesso aos serviços públicos da atenção básica até a alta complexidade, que incluem consultas, vacinação, acompanhamento pré-natal e tratamentos prolongados ou permanentes (diabetes, hipertensão, tuberculose e hanseníase, entre outros). Iniciado no ano passado, o cadastramento geral já registrou 440 mil pessoas. A meta é chegar a 650 mil.

Nesta segunda-feira (25), mais uma etapa da campanha "Cadastra Belém" começa e dessa vez na área de expansão da capital, que segue até o dia 29. Será de 7h às 12h. Confira os locais:

Unidade Saúde da Família (USF) Tapanã

Unidade de Saúde Parque Amazônia I

Unidade de Saúde Malvinas

Unidade de Saúde Tenoné II

Unidade de Saúde Águas Lindas II

Na segunda semana, que vai de 2 a 6 de maio, serão cadastrados os usuários das unidades Riacho Doce, Mangueirão, Galo II, Paracuri II e Souza.

Para fazer o cadastro, é necessário um documento original com foto (RG, CPF, CNH), comprovante de residência atualizado e o Número de Identificação Social (NIS). O cadastramento pode ser feito em uma unidade de saúde ou por meio da visita de um agente comunitário de saúde, que estará devidamente identificado. A ação Cadastra Belém faz parte do programa Rede Belém de Saúde nas Comunidades, que oferta os serviços de prevenção e de cuidados básicos à saúde na capital e também nos distritos.

Com o cadastramento, a população passa a ter os seus dados atualizados no SUS, o que facilita e agiliza o atendimento e o acesso aos serviços básicos de saúde no município. Em janeiro do ano passado, a capital só tinha 160 mil cadastros. O número quase triplicou desde o início da campanha.