Boulevard da Gastronomia é inaugurado neste sábado em Belém

Um novo equipamento de lazer, economia e turismo foi entregue na noite deste sábado (25) pela Prefeitura de Belém. O Boulevard da Gastronomia, espaço público destinado à apreciação da culinária paraense que será gerido pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), conta com praças revitalizadas, calçadão com piso intertravado, drenagem, sistema de iluminação em LED, áreas de convivência, ciclofaixa, paisagismo, bancos, lixeiras, além de espaços para food trucks e permissionários cadastrados pela Secretaria Municipal de Economia (Secon).

VEJA MAIS

A área do Boulevard da Gastronomia, até então ocupada pela Praça dos Estivadores, está encravada no Centro Histórico de Belém. Por isso, as intervenções pela Prefeitura respeitaram e preservaram a memória da cidade. A obra toda foi licenciada pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural Nacional (Iphan) e também foi acompanhada por um escritório de arqueologia, contratado pela PMB, por meio da construtora responsável pela obra.

O novo point da capital conta com espaços para food trucks e permissionários cadastrados pela Secon. (Ivan Duarte / O Liberal)

A inauguração contou com uma vasta programação musical, feira gastronômica com venda de comidas típicas e drinks regionais, feira de artesanato e muitas outras atrações. Segundo o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Costa Alves, o Boulevard da Gastronomia segue o mesmo conceito multifuncional de outros complexos turísticos de Belém, que promovem a cultura, a culinária, o lazer e a socialização. “Esse espaço está estrategicamente localizado no entorno dos principais pontos turísticos da cidade, como o Mercado do Ver-o-Peso, a Estação das Docas e o Porto Futuro, e além de agregar um público bastante variado, também gera novas oportunidades de emprego e renda na capital paraense”, afirmou.

Para o secretário de Urbanismo de Belém, Deivison Alves, além de agregar um público bastante variado, o Boulevard também gera novas oportunidades de emprego e renda na capital paraense (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Deivison destacou, ainda, que o projeto vai fomentar ainda mais o lazer, a economia e o turismo da região. "Além de gerar mais empregos para a nossa população, o Boulevard da Gastronomia é um espaço pensado sob a perspectiva da COP 30. A Prefeitura de Belém já entrega esse equipamento visando esse evento climático tão importante que vem pela frente”, observou.

Para a servidora pública Manoela Cordeiro, “o espaço ganhou uma ressignificação importante para a cidade. !A gente sai de um ambiente que era mais deserto e agora vemos ele cercado de pessoas, com opções de gastronomia, artesanato e de atrações culturais, entre outros”, destacou.

A amazonense Luisa Prestes, que está morando em Belém há cerca de um mês, ficou maravilhada com a energia do local. (Ivan Duarte / O Liberal)

Já a amazonense Luisa Prestes, professora universitária que está morando em Belém há cerca de um mês, ficou maravilhada com a energia do local. “Estou morando próximo do Boulevard e, sem dúvida, é mais uma opção cultural para a população. Encontramos uma diversidade de coisas interessantes aqui, o que é importante nesse momento que estamos vivendo, prestes a receber a COP 30 no Pará”, afirmou.