Obras de implantação do Boulevard da Gastronomia são liberadas pelo Iphan

A retomada da obra de implantação do Boulevard da Gastronomia foi liberada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A obra foi desembargada pelo Instituto e retomará suas atividades na próxima segunda-feira (3). Segundo o Instituto, equipes retornarão para o canteiro da obra e a consultoria especializada em arqueologia acompanhará o andamento dos serviços, para garantir a preservação histórica do espaço.

Cristina Vasconcelos, superintendente do IPHAN no Pará, comunicou, por meio de ofício, que fiscais visitaram o local da obra na última quinta-feira (29), para avaliar o andamento dos trabalhos de arqueologia e verificar a possibilidade de liberação das frentes de serviço.

A partir da Portaria Nº 38, publicada no Diário Oficial em 23 de junho deste ano, a consultoria arqueológica do Boulevard da Gastronomia pôde iniciar estudos arqueológicos na área e, após a avaliação dos especialistas do IPHAN, os serviços de assentamento dos ladrilhos e retirada de entulhos presentes no espaço foram liberados.

Retomada

O Boulevard da Gastronomia terá ciclofaixas, áreas de convivência e quiosques, além da recuperação das praças. O espaço é mais uma opção para o lazer na capital, assim como reforça o turismo em pleno centro histórico, que remete ao título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido a Belém pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2015, e reiterado em 2020. O selo de Cidade Criativa é renovado a cada quatro anos.

O prazo de entrega do Boulevard da Gastronomia permanece para antes do Círio de Nazaré deste ano.