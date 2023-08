Boulevard da Gastronomia: 75% das obras já estão concluídas

A construção do Boulevard da Gastronomia, obra orçada em R$ 5 milhões, já está com 75% dos trabalhos concluídos. Ainda na manhã desta terça-feira (29), a obra foi visitada pelo prefeito Edmilson Rodrigues, e deverá ser inaugurada antes de outubro, ou seja, do Círio de Nazaré, como uma atração a mais para a capital paraense.

“Esse espaço será um grande espaço de lazer e vai consolidar a marca de Belém como cidade criativa da gastronomia, reconhecida pela Unesco. Esse projeto vai fazer com que a nossa cidade seja valorizada internacionalmente e, por isso, preparamos Belém para que esse conhecimento seja mundial durante a realização da COP-30. Mas, tudo isso tem o objetivo, que é geração de emprego e renda, um viés importante para o turismo, sobretudo, a partir do turismo gastronômico”, ressaltou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Para Raimundo Santos, autônomo de 68 anos de idade que trabalha perto do empreendimento, "a obra vai trazer benefícios para a cidade e a todos que visitam, vai ser muito bom”. A obra está a cargo da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e se encontra e faseda pavimentação do piso, instalação do ladrilho hidráulico, finalização da calçada e colocação do piso intertravado.

O Boulevard da Gastronomia vai contar com sistema de iluminação modernizado em LED, áreas de convivência, ciclofaixa, quiosques para apreciação da gastronomia paraense e recuperação das praças e casarões do entorno. O projeto é assinado pelo arquiteto Raul Ventura. O número de funcionários na obra foi dobrado, para acelerar os serviços no local.

O empreendimento urbanístico vai requalificar o Boulevard Castilhos França e desenvolver o turismo. Isso a partir da valorização da gastronomia da capital que tem o título de “Cidade Criativa da Gastronomia”, concedido em 2015 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).