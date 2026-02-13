Belém vai registrar 19ºC no Carnaval? Metereologista esclarece boato de 'frio intenso'

A informação de que Belém poderia registrar temperatura mínima de 19°C durante o Carnaval começou a circular nas redes sociais na última quinta-feira (12). No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é falsa e considerada “impossível de acontecer”.

🥶 Mas afinal, o paraense vai precisar sair de casaco e cachecol para curtir a folia? De acordo com o meteorologista José Raimundo Abreu, do Inmet, essa possibilidade está descartada. “Na série histórica do Inmet não tem essa possibilidade de acontecer. As temperaturas mínimas de Belém são sempre superiores a 20°C”, afirmou. Ele destacou ainda que nem mesmo a sensação térmica chegaria a esse patamar.

‘Nunca chegou em temperaturas abaixo de 20ºC em Belém’

O especialista reforçou que os dados históricos afastam qualquer chance de frio fora do padrão. “As temperaturas ao longo de 90 anos registrados nas estações do Inmet nunca chegaram a valores abaixo de 20°C em Belém. Raramente poderia chegar a 20°C. Praticamente não existem registros de temperaturas abaixo disso aqui na Região Metropolitana”, ressaltou.

⛄ Segundo o meteorologista, as mínimas na capital paraense costumam variar entre 22°C e 24°C, influenciadas pelas condições do Oceano Atlântico mais aquecido.

“Em Belém, a temperatura não baixa de 22ºC. Já a máxima, mesmo em um dia totalmente encoberto, fica em 31ºC. Raramente baixa para 29ºC ou 30ºC. É muito atípico baixar muito a temperatura nas condições da região equatorial”, explicou.

Para o período de Carnaval, a tendência é de manutenção desse padrão. “Ficamos sempre neste Carnaval com as temperaturas mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 30ºC, chegando até 33ºC”, completou.

Dados do Inmet indicam que, até terça-feira (17), a temperatura mínima prevista para Belém será de 23°C, com máxima de 33°C no sábado (14). Nos próximos dias, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Chuva deve marcar a folia na Grande Belém

O Inmet também aponta que a sexta-feira (13) e o sábado (14) que antecedem o Carnaval ainda devem ser bastante chuvosos na Região Metropolitana de Belém. “Nesta sexta-feira, provavelmente o volume será maior, com possibilidade de raios e trovoadas. Do sábado para domingo há uma melhora nas condições do tempo. Volta a ficar mais chuvoso de segunda para terça-feira”, informou o meteorologista.

🌨️ Apesar disso, o cenário não será de chuva contínua ao longo de todo o dia. “Será sol entre nuvens, com pancadas de chuva e depois vento fraco. Não permanece chovendo noite e dia todo”, detalhou.

Ele reforça que a previsão vale para toda a Região Metropolitana, incluindo Cotijuba, Outeiro, Icoaraci, Mosqueiro e demais áreas próximas. “Vai ser chuva e sol neste Carnaval na Região Metropolitana”, destacou.

Confira a previsão completa do Inmet.

Previsão do tempo para outras regiões do Pará

Para o restante do Estado, a previsão é de bastante chuva nos próximos dias. O Inmet ressalta que fevereiro é o terceiro mês mais chuvoso do inverno amazônico, com média climatológica de 437,8 mm na Região Metropolitana de Belém, ficando atrás apenas de março (506,3 mm) e abril (465,5 mm).

Nos próximos dias, os maiores acumulados devem ocorrer no sudeste e sudoeste do Pará, com volumes entre 150 e 200 mm. Em Tucuruí, o acumulado previsto é de 80 a 100 mm.

Na Região Metropolitana de Belém (incluindo Mosqueiro e Outeiro), Nordeste e Baixo Tocantins, como Abaetetuba, os volumes devem variar entre 60 e 90 mm. No litoral, os acumulados podem chegar a 150 mm. No Marajó, a previsão também é de aproximadamente 150 mm. Já no Baixo Amazonas, os menores volumes são esperados, com acumulados de até 60 mm.

Segundo o Inmet, as chuvas recentes têm sido provocadas pelo acoplamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema causador de chuva no inverno amazônico, com a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), além do aquecimento da superfície e da alta umidade do ar.

As chuvas mais intensas devem ocorrer no Marajó, especialmente no litoral norte da ilha, além de áreas como Salinas, Curuçá e Marapanim, onde há previsão de precipitações frequentes e, em alguns momentos, persistentes por várias horas consecutivas.