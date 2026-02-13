Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém vai registrar 19ºC no Carnaval? Metereologista esclarece boato de 'frio intenso'

Informação de baixa temperatura circula nas redes sociais e gera dúvidas entre foliões na capital paraense

Hannah Franco
fonte

Previsão do tempo: Belém pode ter 19°C no Carnaval? (Imagem Gerada por IA)

A informação de que Belém poderia registrar temperatura mínima de 19°C durante o Carnaval começou a circular nas redes sociais na última quinta-feira (12). No entanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é falsa e considerada “impossível de acontecer”.

🥶 Mas afinal, o paraense vai precisar sair de casaco e cachecol para curtir a folia? De acordo com o meteorologista José Raimundo Abreu, do Inmet, essa possibilidade está descartada. “Na série histórica do Inmet não tem essa possibilidade de acontecer. As temperaturas mínimas de Belém são sempre superiores a 20°C”, afirmou. Ele destacou ainda que nem mesmo a sensação térmica chegaria a esse patamar.

VEJA MAIS

image Previsão do tempo em Belém hoje (13/02); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta sexta-feira (13/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

image Carnaval: confira o que abre e fecha em Belém durante as festas
Muitos espaços terão alterações nos horários

‘Nunca chegou em temperaturas abaixo de 20ºC em Belém’

O especialista reforçou que os dados históricos afastam qualquer chance de frio fora do padrão. “As temperaturas ao longo de 90 anos registrados nas estações do Inmet nunca chegaram a valores abaixo de 20°C em Belém. Raramente poderia chegar a 20°C. Praticamente não existem registros de temperaturas abaixo disso aqui na Região Metropolitana”, ressaltou.

⛄ Segundo o meteorologista, as mínimas na capital paraense costumam variar entre 22°C e 24°C, influenciadas pelas condições do Oceano Atlântico mais aquecido.

“Em Belém, a temperatura não baixa de 22ºC. Já a máxima, mesmo em um dia totalmente encoberto, fica em 31ºC. Raramente baixa para 29ºC ou 30ºC. É muito atípico baixar muito a temperatura nas condições da região equatorial”, explicou.

Para o período de Carnaval, a tendência é de manutenção desse padrão. “Ficamos sempre neste Carnaval com as temperaturas mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 30ºC, chegando até 33ºC”, completou.

Dados do Inmet indicam que, até terça-feira (17), a temperatura mínima prevista para Belém será de 23°C, com máxima de 33°C no sábado (14). Nos próximos dias, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Chuva deve marcar a folia na Grande Belém

O Inmet também aponta que a sexta-feira (13) e o sábado (14) que antecedem o Carnaval ainda devem ser bastante chuvosos na Região Metropolitana de Belém. “Nesta sexta-feira, provavelmente o volume será maior, com possibilidade de raios e trovoadas. Do sábado para domingo há uma melhora nas condições do tempo. Volta a ficar mais chuvoso de segunda para terça-feira”, informou o meteorologista.

🌨️ Apesar disso, o cenário não será de chuva contínua ao longo de todo o dia. “Será sol entre nuvens, com pancadas de chuva e depois vento fraco. Não permanece chovendo noite e dia todo”, detalhou.

Ele reforça que a previsão vale para toda a Região Metropolitana, incluindo Cotijuba, Outeiro, Icoaraci, Mosqueiro e demais áreas próximas. “Vai ser chuva e sol neste Carnaval na Região Metropolitana”, destacou.

Confira a previsão completa do Inmet.

Previsão do tempo para outras regiões do Pará

Para o restante do Estado, a previsão é de bastante chuva nos próximos dias. O Inmet ressalta que fevereiro é o terceiro mês mais chuvoso do inverno amazônico, com média climatológica de 437,8 mm na Região Metropolitana de Belém, ficando atrás apenas de março (506,3 mm) e abril (465,5 mm).

Nos próximos dias, os maiores acumulados devem ocorrer no sudeste e sudoeste do Pará, com volumes entre 150 e 200 mm. Em Tucuruí, o acumulado previsto é de 80 a 100 mm.

Na Região Metropolitana de Belém (incluindo Mosqueiro e Outeiro), Nordeste e Baixo Tocantins, como Abaetetuba, os volumes devem variar entre 60 e 90 mm. No litoral, os acumulados podem chegar a 150 mm. No Marajó, a previsão também é de aproximadamente 150 mm. Já no Baixo Amazonas, os menores volumes são esperados, com acumulados de até 60 mm.

Segundo o Inmet, as chuvas recentes têm sido provocadas pelo acoplamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema causador de chuva no inverno amazônico, com a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), além do aquecimento da superfície e da alta umidade do ar.

As chuvas mais intensas devem ocorrer no Marajó, especialmente no litoral norte da ilha, além de áreas como Salinas, Curuçá e Marapanim, onde há previsão de precipitações frequentes e, em alguns momentos, persistentes por várias horas consecutivas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Previsão do tempo

belém

Frio em Belém

temperatura

inmet

meteorologia
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

CALOUROS

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac)

12.02.26 9h10

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

TRÂNSITO

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

09.02.26 16h59

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda