Previsão do tempo em Belém hoje (13/02); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta sexta-feira (13/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta sexta-feira (13/02/2026), indica um dia nublado e com pancadas de chuva. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 13/02?
A tendência é de pancadas de chuva, com céu nublado o dia todo e instabilidade. Em Belém, há um pico previsto para o final da tarde e início da noite, às 18h. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 22°C e 23°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 32°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: sol entre muitas nuvens com chuva passageira
- 🌦️ Tarde: previsão de temporais e pancadas de chuva fortes
- 🌙 Noite: manutenção de céu nublado e chuva rápida
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 97%
- 💧 Umidade mínima: 68%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.
