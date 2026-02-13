Previsão do tempo em Belém hoje (13/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta sexta-feira (13/02/2026), indica um dia nublado e com pancadas de chuva. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 13/02?

A tendência é de pancadas de chuva, com céu nublado o dia todo e instabilidade. Em Belém, há um pico previsto para o final da tarde e início da noite, às 18h. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 22°C e 23°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 32°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol entre muitas nuvens com chuva passageira

sol entre muitas nuvens com chuva passageira 🌦️ Tarde: previsão de temporais e pancadas de chuva fortes

previsão de temporais e pancadas de chuva fortes 🌙 Noite: manutenção de céu nublado e chuva rápida

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 97%

97% 💧 Umidade mínima: 68%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.