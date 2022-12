Belém terá vacinação contra covid-19 durante as festas de fim de ano, mas há poucas doses em estoque

A vacinação contra a covid-19 deve continuar na capital paraense durante os feriados de Natal e Ano Novo, conforme comunica a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), entretanto, as doses são poucas e, em pontos de vacinação mais movimentados, a Secretaria alerta que pode haver falta de vacina. Estarão recebendo o público durante as festas apenas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais militares, em horários especiais. universidades entrarão em recesso.

Estoque de vacinas pode acabar

"Não há muitas doses de vacinas para covid-19 disponíveis no estoque da Sesma", diz a própria secretaria em publicação oficial.

A Sesma também alerta que, em alguns pontos de vacinação, principalmente os mais procurados, pode haver falta de imunizantes.

Já quem precisa vacinar contra a covid-19 bebês a partir dos seis meses vai ter que esperar um pouco mais: "A Sesma reforça que também aguarda novas remessas da Pfizer Baby, que segue em falta na capital. Importante ressaltar é que a falta de vacinas de uma maneira geral não afeta somente Belém, pois há escassez de imunizantes em todo o território nacional".

Quem pode se vacinar

A vacina é destinada a todos aqueles (crianças, jovens, adultos e idosos) que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose .

aqueles (crianças, jovens, adultos e idosos) que . Para as crianças , a vacina está liberada a partir dos seis meses de idade.

, a vacina está liberada de idade. Já a dose de reforço (terceira ou a quarta dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior e está disponível para todas as pessoas, a partir de 18 anos .

(terceira ou a quarta dose) deve ser feita com e está disponível para . A quarta dose também é ofertada para todos os imunocomprometidos , a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove a condição de saúde.

também é ofertada para todos os , a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove a condição de saúde. A quinta dose da vacina anticovid é aplicada em idosos a partir de 60 anos, imunocomprometidos, grávidas e puérperas.

O que levar para receber a vacina

Para se vacinar é necessário apresentar:

RG,

CPF,

cartão de vacinação de Belém.

Outras vacinas

De acordo com a Sesma, imunizantes que protegem contra outras doenças e fazem parte da agenda regular de vacinação seguem disponíveis na capital, com destaque para a vacina contra o vírus influenza, que pode ser tomada por qualquer pessoa a partir dos seis meses de vida que ainda não tenha se vacinado.

Locais e horário de vacinação

Nas UBS , a vacinação estará disponível de segunda a sexta, de 8h às 17h.

, a vacinação estará disponível de segunda a sexta, de 8h às 17h. No Hospital do Exército as salas de vacinação vão funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h.

as salas de vacinação vão funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h. No Hospital Naval, a vacinação ocorre de segunda a quinta-feira, de 8h às 12h. Já no Hospital da Aeronáutica o horário vai de 8h às 11h, sempre de segunda a sexta.

Os pontos de vacinação nas universidades Unama, Fibra e Unifamaz entrarão em recesso e não funcionarão de acordo com o seguinte intervalo: