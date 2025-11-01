Belém terá ônibus gratuito, frota reforçada e trânsito organizado para Global Citizen

A Prefeitura de Belém irá realizar uma operação especial de trânsito e transporte neste sábado (01), visando a garantir a segurança e a fluidez no entorno do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A ação faz parte de uma operação coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), em parceria com o Detran, e contará com o reforço de agentes de trânsito, além da oferta de ônibus gratuitos para o público.

A partir das 17h, serão implementadas interdições de entrada e mudanças no sentido das vias. A Avenida do Mangueirão, no trecho entre a Avenida Augusto Montenegro e o Portão do IML, além do trecho entre a Avenida do Mangueirão e a Rua do Canal, terão sentido único, com o objetivo de facilitar o acesso ao estádio e reduzir pontos de congestionamento.

Para a dispersão do público, a partir das 22h, o sentido único será mantido nas interseções da Avenida do Mangueirão com o Portão do IML e com a Avenida Centenário. Na Centenário, também haverá a canalização com cones até o retorno, garantindo maior agilidade na saída dos veículos após o evento.

Transporte gratuito

Visando atender ao grande público esperado, a Prefeitura reforçará a frota de ônibus com 26 veículos extras, que irão circular gratuitamente entre 0h e 2h da manhã. Dez desses ônibus farão o trajeto Mangueirão/Icoaraci, e 16 atenderão o percurso Mangueirão/São Brás. O ponto de embarque e desembarque será instalado em frente ao estádio, na Avenida Augusto Montenegro, para facilitar o acesso dos participantes. Durante o evento, o terminal do BRT Mangueirão estará fechado.

As equipes da Segbel começarão a operação às 15h, duas horas antes da abertura dos portões, com agentes posicionados em pontos estratégicos para orientar motoristas e pedestres. A recomendação é que o público chegue com antecedência, utilize o transporte gratuito disponibilizado pela Prefeitura e siga as orientações dos agentes e a sinalização ao longo de toda a operação.