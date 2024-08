Belém tem casos registrados de Mpox? Veja o que diz a Secretaria Municipal de Saúde

Em 2023, Belém registrou 24 casos da doença infecciosa Mpox. Este ano, nenhum novo caso foi contabilizado no balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesta quinta-feira (15/8). No entanto, no Pará existem dois diagnósticos da doença confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que não informou, até o momento, o (s) município(s) das ocorrências. Atualmente, a doença é considerada emergência sanitária internacional.

O crescimento de casos e mortes por Mpox no continente africano foi o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a emitir o sinal de alerta global. Em 2024, os casos já superam o total registrado em 2023 e somam mais de 14 mil, além de 524 mortes. O sinal de emergência internacional se deve ao risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia.

No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou que ainda não há registro de circulação da nova variante, chamada CLADE1. Conforme as classificações da OMS, o status do país é o menos alarmante, o nível 1, que identifica cenário de normalidade para a doença, tendo sido o último óbito em abril de 2023. Atualmente, são 709 casos confirmados ou prováveis no país.