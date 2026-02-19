Belém recebe workshop exclusivo para lojistas de maquiagem

Belém recebe, no dia 24 de fevereiro, um workshop exclusivo para lojistas de maquiagem. Idealizado pelo empresário e mentor de lojista Gean Maurice, o Destrava Make 3X conta com participação do CEO da Mia Make, Benjamin Cohen. As inscrições do evento já estão abertas.

A programação ocorre no dia 24 de fevereiro (Divulgação)

A programação é direcionada a quem busca mais lucro, resultado e organização financeira no empreendimento. Segundo os organizadores, a proposta do workshop é mostrar os segredos de quem fatura mais, além de apresentar estratégias para atração de clientes e aumento do ticket médio. “É um evento voltado para empreendedores do setor de maquiagem, pessoas que já atuam nessa área ou que querem abrir seus negócios", detalha Gean Maurice.

O encontro ocorre no Espaço G5 do Shopping Pátio Belém, a partir das 18h30. Para participar, basta se inscrever no site oficial do Workshop Destrava Make 3X. O investimento é de R$ 99,90 e pode ser pago por meio de cartão de crédito, PIX, boleto bancário e demais formas disponibilizadas pela plataforma. Clique aqui e confira.

Serviço

Workshop Destrava Make 3X

Palestrantes: empresário e mentor de lojista Gean Maurice e CEO da Mia Make, Benjamin Cohen

Data: 24 de fevereiro, terça-feira

Horário: 18h30

Local: Espaço G5 do Shopping Pátio Belém (Tv. Padre Eutíquio, 1078 — Batista Campos)

Inscrição: R$ 99,90 — disponível on-line, clique aqui e confira