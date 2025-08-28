Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Morre Vovó Cora, influencer de maquiagem com mais de 6 milhões de seguidores

Ela estava internada em UTI há quase uma semana

Estadão Conteúdo
fonte

Falece aos 82 anos a influenciadora de beleza com milhões de seguidores (Reprodução)

Morreu nessa quarta-feira, 27, Coracy Arantes, conhecida como Vovó Cora, aos 82 anos. Ela era influenciadora de maquiagem para pele madura e tinha mais de 6 milhões de seguidores no TikTok. O motivo da morte foi um edema cerebral após crises de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). Ela vivia em São José dos Campos e estava internada desde quinta, 21.

Na postagem que anuncia a morte de Cora, seu neto, Gabriel, desabafa: "Hoje é um dia que eu nunca gostaria de viver." "Cora começou nas redes sociais em 2019, quando me pediu ajuda para sair de uma depressão que enfrentava há mais de 40 anos. Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas (...) Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela, e eu sei que jamais gostaria de ver seus amores tristes."

VEJA MAIS

image Quem era Gordinho Maniçoba? Saiba quem foi o influencer que faleceu nesta quarta-feira, 11
A família não divulgou a causa da morte do influenciador

image Influenciadora morre ao cair da varanda de hotel; saiba quem é
A polícia investiga se a morte foi acidental ou se há indícios de crime

image Influencer morre após cirurgia estética nos glúteos; dona de clínica é presa
Suspeita é de que substância sintética utilizada no procedimento causou reação inflamatória e a morte da paciente

"Quero agradecer de coração a todos que acompanharam essa jornada. As redes sociais da Cora ficarão no ar como forma de homenagem e para que, sempre que bater a saudade, possamos voltar aqui, relembrar seus momentos, dar boas risadas e encher o coração de amor com o sorriso e o carisma da minha vó", completou Gabriel, na postagem.

Através de vídeos nas redes sociais, Cora participava de trends e vídeos de maquiagem que chegaram a bater, em conjunto, mais de 110 milhões de curtidas no TikTok.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VOVÓ CORA/MORTE

Vovó Cora

Influencer
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Os recifenses do Grupo Experimental apresentam 'Caosmose' em Belém

O novo espetáculo, que ocorre pela primeira vez na capital paraense, celebra os 30 anos do grupo

28.08.25 9h32

CONTEMPLADOS

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

26.08.25 21h16

DESPEDIDA

Mestre Damasceno tem despedida com toadas e bois Vaga-lume e Marronzinho

Artista recebeu homenagens em seu velório

26.08.25 18h51

DESPEDIDA

Wanda Monteiro: 'Mestre Damasceno sempre foi um Encantado"

Filha do saudoso escritor Benedicto Monteiro, Wanda foi homenageada juntamente com Mestre Damasceno na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém

26.08.25 18h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Junior Lima admite já ter feito parte de um trisal com a esposa: “Vivi bastante”

A revelação aconteceu durante sua participação no programa Lady Night

27.08.25 17h11

SERÁ?

Virginia Fonseca é flagrada com Duda Freire em momento íntimo e gera rumores de affair

Influenciadora apareceu recebendo “cheirinho no cangote” e seguidores levantaram suspeitas de romance

27.08.25 21h54

Na pele

'Pastora do Pix' chegou a fazer tatuagem em homenagem a Hytalo Santos: 'não vou mentir'

Ela revelou, também, que seu filho já se envolveu com uma das jovens que viviam na casa do influenciador

27.08.25 16h39

CULINÁRIA

Conheça as boieiras e os chefs confirmados no Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense

Jantar das Boieiras será realizado nos dias 5 e 12 de setembro no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém

27.08.25 23h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda