Influenciadora morre ao cair da varanda de hotel; saiba quem é

A influenciadora digital e produtora de conteúdo adulto Anna Polly, de 28 anos, morreu após cair da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. As circunstâncias do fato ainda são desconhecidas, e a polícia investiga se a morte foi acidental ou se há indícios de crime.

O corpo de Anna foi encontrado no pátio do prédio, e dois homens que estavam com ela no momento do ocorrido prestaram depoimento às autoridades. Segundo informações preliminares, a influenciadora estava acompanhada para a gravação de conteúdos destinados a plataformas adultas. No entanto, os relatos dos homens apresentaram contradições sobre os momentos que antecederam à queda.

Anna Beatriz, que usava o nome Anna Polly nas redes sociais, era uma criadora de conteúdo adulto que havia acumulado vários seguidores, mas teve o perfil do Instagram desativado após sua morte.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso e está analisando imagens das câmeras de segurança do hotel, depoimentos de funcionários e registros do celular de Anna para esclarecer o ocorrido.

Ainda nesta semana, os investigadores pretendem ouvir novamente os três homens que estavam na companhia da influenciadora, incluindo um amigo próximo que trabalhava com ela. Os depoimentos são considerados cruciais para determinar se a morte foi acidental ou se há elementos que indiquem crime.

O corpo de Anna Beatriz foi sepultado no último sábado (25/01), no Cemitério Jardim de Mesquita, em uma cerimônia para familiares e amigos.