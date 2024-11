Influencer busca título de 'maior corno do Brasil' para o marido no Guinness Book; entenda

A influencer e produtora de conteúdo adulto Gisa Custolli revelou que entrou em contato com o Guinness Book, o Livro dos Recordes, para registrar o título de ‘maior corno do Brasil’ para o seu marido. Ela, que trabalha com vídeos voltados para o fetiche conhecido como cuckold (ou "fetiche de corno"), afirmou que esse é o tipo de conteúdo mais popular entre seus assinantes, incluindo personalidades famosas. Até o momento, a influencer já produziu mais de 800 vídeos.

“Nesse tempo, meu marido descobriu que gosta de me ver com outros homens. Ele me incentiva, é bem tranquilo, não tem ciúmes e até grava algumas cenas para mim. Ele gosta de assistir tudo e, às vezes, grava também. Tem famoso assistindo tudo no meu perfil. Tem jogador, cantor e até um apresentador casado”, contou ela em entrevista à Quem.

A influencer explicou que o processo foi cuidadosamente pensado antes de começar. “Conversamos muito antes de iniciar e percebemos que seria legal e saudável para nós como casal. Meu marido produz boa parte do conteúdo e gosta de me ver com outros homens. Ele dá ideias de cenas e me apoia em tudo o que quero. E eu adoro isso”, afirmou.

Apesar das gravações, Gisa afirma que o casal mantém uma rotina normal no dia a dia. “As pessoas acham engraçado, mas é o nosso estilo de vida. Ele quer ser o maior corno do Brasil e eu gosto da ideia. Não tem ciúmes, hipocrisia ou coisa do tipo. Vivemos o nosso tesão e as nossas fantasias e somos felizes assim. É um fetiche apenas, nossa relação é de respeito e cumplicidade. Temos uma vida normal, como qualquer outro casal”, disse.