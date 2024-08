Belém recebe três praças revitalizadas nos bairros do Guamá, Pedreira e Fátima nesta quarta (14)

A população de Belém vai receber mais três praças nesta quarta-feira (14): praça Alacid Nunes, no Guamá; Gerson Peres, na Pedreira; e Antônio Baena, em Fátima, que serão entregues aos moradores totalmente revitalizadas. Os investimentos foram de R$ 751,3 mil aplicados pela gestão municipal.

Para o militar Evandir Cavalcante, que mora há 32 anos no bairro de Fátima, o ambiente do lugar é ótimo e melhorou, ainda mais, com a revitalização da praça da Antônio Baena. “Já era bom e agora o lugar ficou maravilhoso. Nos livramos dos alagamentos. A Prefeitura precisa seguir nesse projeto de revitalizar as praças de Belém, porque muitas crianças precisam de lugares de lazer na nossa cidade. Além disso, é importante que a população ajude a conservar os lugares feitos”, ressalta o morador.

Os espaços serão entregues aos moradores pelo secretário municipal de Urbanismo, Lélio Costa, a partir das 18h.“Incluindo esses três logradouros, a Prefeitura de Belém, via Seurb, já soma a entrega de 39 praças revitalizadas na capital paraense, entre os anos de 2021 e 2024, tanto no centro quanto na periferia. Além de outros quatro locais importantes na cidade, que possuem praças incluídas nos seus projetos”, destaca o secretário.

VEJA MAIS

Alacid Nunes

Os serviços na praça Alacid Nunes, no conjunto Alacid Nunes, na rua dos Mundurucus com a alameda intendente coronel Antônio Pimenta Magalhães, no Guamá, envolveram a construção de calçada com piso tátil, manutenção dos brinquedos, manutenção do quiosque com instalação de portas de rolar e revestimento cerâmico, manutenção das mesinhas de jogos, bancos e lixeiras. O valor aplicado é de R$ 237 mil.

Antônio Baena

Na praça Antônio Baena, na rua Antônio Baena com a rua Diogo Móia, no Umarizal, tiveram o recapeamento de calçada, manutenção dos brinquedos existentes, manutenção do alambrado, que fica em torno da praça, e pintura. Os recursos são de R$ 184,3 mil.

Gerson Peres

As obras na praça Gerson Peres envolveram pintura geral, recuperação de calçadas, revitalização da quadra, iluminação com LED, área de convivência e nova academia. Os serviços envolvem recursos de R$ 330 mil. A praça fica na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Nove de Janeiro e Três de Maio, na Pedreira.

Homenagem

No bairro da Pedreira, o nome da praça é uma homenagem ao ex-deputado e ex-vice-governador, Gerson Peres. O político, que também era jornalista, nasceu em Cametá, nordeste do Pará, e se formou em direito pela Universidade Federal do Pará. Morreu em 21 de abril de 2020, tinha 88 anos e estava internado em um hospital particular de Belém com sintomas da covid-19, doença que tirou a vida de cerca de 700 mil brasileiros.

Projetos importantes também compostos por praças

Um dos quatro logradouros relevantes em Belém que também são compostos por praças é o Complexo Turístico Ver-o-Rio, no Umarizal, que, pela segunda vez na atual gestão, recebe manutenção e reparos pela Seurb com investimentos de R$ 1,42 milhão.

A revitalização de outro espaço relevante para a arte, história, memória e cultura da cidade foi o Memorial dos Povos, em Nazaré, entregue no último dia 9.

Em 2023, a Prefeitura reformou o Portal da Amazônia, na Cidade Velha. Em novembro deste mesmo ano, entregou o Boulevard da Gastronomia, na Castilhos França, no centro comercial, com mais de R$ 5 milhões. A empresa que realizou os serviços retornará para alguns ajustes de manutenção antes da COP-30.

Em breve, o governo municipal iniciará a manutenção da praça da República, na Campina. Depende apenas da liberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Bem como está em andamento com obras de revitalização de mais praças na cidade com entregas previstas para ainda este ano pela Seurb.