Público se reúne para realizar atividades físicas gratuitas na Praça da República

O primeiro fim de semana de agosto chegou na companhia de um sol intenso de verão. Com uma temperatura de 28°, de acordo com o Clima Tempo, o público de Belém se entregou às atividades físicas na Praça da República, na Av. Presidente Vargas, no bairro da Campina, na manhã deste domingo (04).

O Programa de Férias do CCESP – Férias Casarão realizou o seu encerramento com uma programação intensa voltada à prática de atividades físicas ao ar livre, visando a melhor qualidade de vida e integração da comunidade, tudo de forma gratuita.

“Nosso evento consiste na prática de atividades esportivas para o público em geral, feminino, masculino, maior idade, entre outros. A adesão foi muito positiva com uma recepção muito boa. Tivemos aula de alongamento, fitdance e atividades voltadas para o esporte, como futebol, boxe e outras modalidades. Essa é a primeira vez que acontece esse evento na praça, mas temos a intenção de expandir para outros lugares de Belém”, disse Paulo Vitor Viana, coordenador do evento.

Todas as atividades ocorreram com orientação e sob o comando dos profissionais capacitados do Centro Cultural e Esportivo do Pará.

O projeto é desenvolvido de forma conjunta pela Embrasesc e CCESP, com realização da Fundação Nacional de Arte/MinC através do Programa Funarte de Apoio à Ações Continuadas.

Um dos momentos que tiveram bastante adesão foram as aulas de fitdance. A atividade levou um pouco da dança das academias, que são montadas por especialistas e que possuem movimentos de baixa e alta complexidade, para o ar livre.

Professor Romário Santana ministrou aulas de fitdance. (Carmen Helena)

Comandada por quatro dançarinos e professores, o público se reuniu para realizar as coreografias ao som de música brasileira.

“É muito bacana a gente estar aqui na praça trazendo esse tipo de modalidade para a galera curtir. A princípio, o público ficou meio retraído, o que é normal, mas depois todo mundo foi se soltando. Eles costumam fazer mais essas atividades nas academias e ao ar livre é outra situação, mas foi bem bacana que a galera abraçou tanto. Começou com o funcional e depois todo mundo dançou. É muito importante estar nesses lugares que a família inteira frequenta, principalmente porque tem gente que não gosta de atividades na academia, de estar em um local fechado, e aqui a gente consegue mostrar como a aula é bem legal e tranquila”, disse o dançarino e professor Romário Santana, que está no mercado há sete anos.

Rosyane Melo adora realizar aulas de dança. (Carmen Helena)

Quem realizou as atividades do início ao fim foi Rosyane Melo. Ela já pratica dança e diz que adicionou a modalidade no seu dia a dia para ajudar na sua saúde e manter uma rotina mais saudável.

“Eu sempre falo que quem dança é mais feliz. Ainda mais eu que vim de uma obesidade, eu pesava 112 kg. Hoje em dia eu não me vejo mais sem dançar ou sem nenhum exercício físico. Dançar ao ar livre é muito bom, porque você se sente livre para fazer qualquer coisa. Qualquer evento que tenha dança, eu participo, poder ser na academia, ou como hoje, ao ar livre, é sempre muito maravilhoso, ainda mais para mim que vim de uma obesidade”, pontua a praticante.