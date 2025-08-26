Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém recebe 'Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação', no Teatro Estação Gasômetro

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura amazônica, produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores

Talita Azevedo | Especial para O Liberal
fonte

Feira gastronômica terá como foco açaí com farinha (Foto: Divulgação)

A “Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação” é um evento que valoriza dois elementos fundamentais da cultura amazônica, historicamente enraizados nas tradições indígenas e nos hábitos alimentares dos povos ribeirinhos. Há séculos, o açaí e a farinha fazem parte da base alimentar dos povos da Amazônia. O projeto celebra a biodiversidade, com o potencial de produtos da floresta como alimentos funcionais, além de práticas sustentáveis ​​de produção. A programação é gratuita e terá início às 14h nesta quarta-feira (27), no Teatro Estação Gasômetro, em Belém.

Exposições, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais foram organizadas por uma turma do Curso Técnico em Eventos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) com o intuito de promover a diversidade cultural, identidade amazônica, sabores regionais, sustentabilidade e a importância da preservação e do fortalecimento da cadeia produtiva do açaí e da farinha de mandioca na região.

O açaí é consumido tradicionalmente como um caldo espesso feito da polpa misturada com água, e a farinha é produzida a partir da mandioca, uma raiz nativa da América do Sul que foi domesticada por povos indígenas. São mais do que alimentos, são produtos da floresta que representam expressões da cultura, da história e da resistência amazônica. Os povos indígenas domesticaram a mandioca há milhares de anos e, para eles, ela representa um símbolo cultural e de subsistência. A iniciativa busca incentivar hábitos de consumo mais conscientes, promovendo o protagonismo de produtores locais e a riqueza cultural, social e econômica da Amazônia.

VEJA MAIS

image Museu do Videogame volta a Belém com mostra interativa gratuita
Exposição reúne mais de 450 consoles históricos e celebra os 10 anos do projeto com programação para todas as idades

image Exposição 'Desenho, Desenho, Desenho & Desenho' exalta a arte do desenho com obras de 7 artitas
Pedro Morbach, Tadeu Lobato, Elisa Arruda, Erinaldo Cirino, Keyla Sobral e Henrique Montagne, curador e artista, fazem parte da exposição

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores. O espaço valoriza saberes ancestrais e apresenta novas possibilidades para a economia criativa regional. "Queremos mostrar que o açaí e a farinha identidade são muito mais que os alimentos: representam, resistência, nutrição e economia para o nosso povo. O objetivo do evento é compartilhar essa riqueza cultural com todos, reforçando a importância de manter vivas nossas tradições e histórias", pontuou Márcia Chagas, uma das organizadoras da Expo Açaí com Farinha.

Entre as atrações do evento, haverá roda de carimbó, apresentação cultural típica da região amazônica, com dança e músicas tradicionais e praça de alimentação com venda de comidas típicas, como açaí com farinha. Uma das exposições terá açaí com farinha de mandioca das ilhas de Belém, com a farinha de Bragança, ação que garante a qualidade e a valorização local. São alimentos que simbolizam a cultura paraense e estão diretamente ligados à sustentabilidade e ao desenvolvimento econômico.

Além disso, serão demonstrados os valores nutricionais do açaí com a farinha e todo o processo de produção da mandioca e a fabricação a partir das sementes do açaí.

A programação é alinhada com os princípios da COP 30, que também será sediada na capital paraense, em novembro. A feira tem como proposta explicar a relevância dos produtos da floresta e sugestões práticas sustentáveis ​​e estratégicas que possam explorar o potencial desses alimentos de forma equilibrada.

Consumidores locais e regionais, turistas, empreendedores, ambientalistas e o público em geral, poderão visitar o espaço das 14h às 21h, no Teatro Estação Gasômetro, localizado na avenida Governador Magalhães Barata.

Expo Açaí com Farinha – Mistura de Tradição e Inovação

Data: 27 de agosto de 2025
Local: Teatro Estação Gasômetro, Belém/PA
Horário: 14h às 21h

Programação:

Conferência de Abertura: Tradição e sustentabilidade e potencial econômico da Amazônia, com a Profa. Dra. Vera Dias.
Exposição e Visitação: Museu da Mandioca e Marajó, povos da ilha mãe.
Roda de Conversa: Açaí com farinha – diálogos entre a mistura de saúde, saber e identidade da Amazônia, com a nutricionista Thaís Contente.
Aula Show: Pedro Campelo, aluno de gastronomia da ESMAC.
Oficina: Criação de biojoias com sementes de açaí – Projeto ECOBIJU.
Desfile de Moda: Eco Fashion Day.
Atrações Culturais: Encanto de Coral, Escola de Dança Silvia Carvalho, Guitarrada com Mestre Curica e Mestre Solano, Solano e Banda Camarote VIP.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

açaí

Amazônia

Gastronomia

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

ARTESANATO

Feira do Artesanato da Praça da República celebra 40 anos com bolo e música em Belém

O espaço reúne 45 barracas, apresenta uma diversidade de produtos e gera renda para os artesãos

24.08.25 14h50

FIQUE ATENTO

Belém: trânsito na Rua da Marinha passa por mudança a partir desta segunda-feira (25/8)

O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha

25.08.25 13h18

TECNOLOGIA

Belém ganha novo Centro de Recondicionamento de Computadores que deve capacitar mais de mil jovens

A cerimônia de inauguração, nesta segunda-feira (25), contou com a presença dos ministros das Comunicações e do Turismo, Frederico Siqueira Filho e Celso Sabino, respectivamente

25.08.25 15h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda