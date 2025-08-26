Belém recebe 'Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação', no Teatro Estação Gasômetro

A “Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação” é um evento que valoriza dois elementos fundamentais da cultura amazônica, historicamente enraizados nas tradições indígenas e nos hábitos alimentares dos povos ribeirinhos. Há séculos, o açaí e a farinha fazem parte da base alimentar dos povos da Amazônia. O projeto celebra a biodiversidade, com o potencial de produtos da floresta como alimentos funcionais, além de práticas sustentáveis ​​de produção. A programação é gratuita e terá início às 14h nesta quarta-feira (27), no Teatro Estação Gasômetro, em Belém.

Exposições, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais foram organizadas por uma turma do Curso Técnico em Eventos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) com o intuito de promover a diversidade cultural, identidade amazônica, sabores regionais, sustentabilidade e a importância da preservação e do fortalecimento da cadeia produtiva do açaí e da farinha de mandioca na região.

O açaí é consumido tradicionalmente como um caldo espesso feito da polpa misturada com água, e a farinha é produzida a partir da mandioca, uma raiz nativa da América do Sul que foi domesticada por povos indígenas. São mais do que alimentos, são produtos da floresta que representam expressões da cultura, da história e da resistência amazônica. Os povos indígenas domesticaram a mandioca há milhares de anos e, para eles, ela representa um símbolo cultural e de subsistência. A iniciativa busca incentivar hábitos de consumo mais conscientes, promovendo o protagonismo de produtores locais e a riqueza cultural, social e econômica da Amazônia.

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores. O espaço valoriza saberes ancestrais e apresenta novas possibilidades para a economia criativa regional. "Queremos mostrar que o açaí e a farinha identidade são muito mais que os alimentos: representam, resistência, nutrição e economia para o nosso povo. O objetivo do evento é compartilhar essa riqueza cultural com todos, reforçando a importância de manter vivas nossas tradições e histórias", pontuou Márcia Chagas, uma das organizadoras da Expo Açaí com Farinha.

Entre as atrações do evento, haverá roda de carimbó, apresentação cultural típica da região amazônica, com dança e músicas tradicionais e praça de alimentação com venda de comidas típicas, como açaí com farinha. Uma das exposições terá açaí com farinha de mandioca das ilhas de Belém, com a farinha de Bragança, ação que garante a qualidade e a valorização local. São alimentos que simbolizam a cultura paraense e estão diretamente ligados à sustentabilidade e ao desenvolvimento econômico.

Além disso, serão demonstrados os valores nutricionais do açaí com a farinha e todo o processo de produção da mandioca e a fabricação a partir das sementes do açaí.

A programação é alinhada com os princípios da COP 30, que também será sedi ada na capital paraense, em novembro. A feira tem como proposta explicar a relevância dos produtos da floresta e sugestões práticas sustentáveis ​​e estratégicas que possam explorar o potencial desses alimentos de forma e quilibrada .

Consumidores locais e regionais, turistas, empreendedores, ambientalistas e o público em geral, poderão visitar o espaço das 14h às 21h, no Teatro Estação Gasômetro, localizado na avenida Governador Magalhães Barata.

Expo Açaí com Farinha – Mistura de Tradição e Inovação

Data: 27 de agosto de 2025

Local: Teatro Estação Gasômetro, Belém/PA

Horário: 14h às 21h

Programação:

Conferência de Abertura: Tradição e sustentabilidade e potencial econômico da Amazônia, com a Profa. Dra. Vera Dias.

Exposição e Visitação: Museu da Mandioca e Marajó, povos da ilha mãe.

Roda de Conversa: Açaí com farinha – diálogos entre a mistura de saúde, saber e identidade da Amazônia, com a nutricionista Thaís Contente.

Aula Show: Pedro Campelo, aluno de gastronomia da ESMAC.

Oficina: Criação de biojoias com sementes de açaí – Projeto ECOBIJU.

Desfile de Moda: Eco Fashion Day.

Atrações Culturais: Encanto de Coral, Escola de Dança Silvia Carvalho, Guitarrada com Mestre Curica e Mestre Solano, Solano e Banda Camarote VIP.