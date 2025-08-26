Capa Jornal Amazônia
Museu do Videogame volta a Belém com mostra interativa gratuita

Exposição reúne mais de 450 consoles históricos e celebra os 10 anos do projeto com programação para todas as idades

O Liberal
fonte

Museu do Videogame (Oliberal)

No mês em que se celebra o Dia Mundial do Gamer, Belém volta a receber uma das exposições mais populares da cena geek: o Museu do Videogame Itinerante. A programação gratuita acontece de 23 de agosto a 7 de setembro, no Shopping Bosque Grão-Pará, e traz uma imersão nos 53 anos de história dos videogames.

Com mais de 450 consoles em exposição — do clássico Magnavox Odyssey (1972) ao recém-lançado Nintendo Switch 2 — o evento permite ao público não só conhecer, mas jogar em máquinas antigas, revivendo fases marcantes da cultura gamer. A experiência interativa também inclui torneios, desafios de Just Dance, concurso de cosplay e estações com tecnologia de realidade virtual como o PlayStation VR2.

Acervo histórico e participação internacional

Reconhecido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Museu do Videogame Itinerante já passou por 19 estados brasileiros. Criado em 2015, foi premiado pelo Ministério da Cultura e representou o país em eventos internacionais como o London Games Festival e a Games Week de Paris.

Entre os itens mais emblemáticos do acervo estão o Telejogo Philco Ford — primeiro videogame produzido no Brasil —, o Nintendo Virtual Boy, um dos pioneiros em experiências em 3D, e o R.O.B, robô lançado como acessório do Nintendo 8 bits nos anos 80.

Conexão entre gerações marca o evento

O retorno da mostra a Belém marca também as comemorações de 10 anos do shopping. Em sua primeira edição na capital paraense, o evento atraiu milhares de visitantes e foi apontado como um dos mais interativos já realizados no local.

A proposta, segundo a organização, é estimular a troca de experiências entre gerações, ao unir pais e filhos em torno de memórias e jogos clássicos. A programação é pensada para públicos de todas as idades, com foco tanto no entretenimento quanto na valorização do patrimônio cultural dos games.

Serviço

  • Museu do Videogame Itinerante
  • Data: 23 de agosto a 7 de setembro de 2025
  • Horário: Segunda a sexta, das 15h às 22h; sábado e domingo, das 14h às 22h
  • Local: Shopping Bosque Grão-Pará (Avenida Centenário, 1052)
  • Entrada gratuita.
