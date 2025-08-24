Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Açaí, castanha-do-pará e outros alimentos afetados por tarifaço podem ir para merenda escolar

Produtos alcançados pelas tarifas impostas pelo presidente dos EUA Donald Trump também podem ser destinados a hospitais e Forças Armadas

Estadão Conteúdo
fonte

Portaria prevê que alguns alimentos poderão ser adquiridos via compras governamentais flexibilizadas (Ivan Duarte / O Liberal / Arquivo)

O governo Lula autorizou a compra direta de produtos afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Os alimentos incluídos nessa lista, segundo planejado pela gestão petista, poderão ser destinados para reforçar a merenda escolar na rede pública de ensino de Estados e municípios que se interessarem pela aquisição.

Os alimentos podem ser destinados também a hospitais e para as Forças Armadas. Nesta segunda-feira, 25, o Ministério de Desenvolvimento Agrário deve anunciar novos detalhes sobre como o sistema de compra especial poderá funcionar.

Veja mais

image Tarifaço de Trump ameaça 3,6 mil empregos formais no Pará
Governo e setor produtivo avaliam impactos da taxa de 50% dos EUA na economia e no mercado de trabalho do estado

[[(standard.Article) Alckmin sobre tarifaço de Trump: 'Se depender de nós, acaba amanhã']]

A regulamentação foi publicada em portaria interministerial do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Ministério da Agricultura, em edição extra no Diário Oficial da União, na sexta-feira, 22.

A portaria prevê que poderão ser adquiridos via compras governamentais flexibilizadas:

  • açaí (fruta, purês e preparações)
  • água de coco
  • castanha de caju (frutas de casca rija ou sem casca, sucos e extratos vegetais)
  • castanha do Brasil (castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca)
  • manga (fresca ou seca)
  • mel pescados (como corvina, pargo, tilápia e outros)
  • uva fresca

A flexibilização das compras governamentais foi autorizada no âmbito da Medida Provisória nº 1.309/2025, que estabelece um plano de contingência para setores afetados pelo tarifaço. A MP autoriza excepcionalmente que poderão ser adquiridos pela União, Estados e municípios gêneros alimentícios que deixaram de ser exportados em virtude da imposição de tarifas adicionais dos Estados Unidos.

A aquisição excepcional dos gêneros alimentícios, prevê a MP, permitirá a contratação direta com dispensa de licitação, admitirá a apresentação simplificada de termo de referência e dispensará a elaboração de estudos técnicos preliminares.

A portaria dispõe que os procedimentos são excepcionais e de caráter emergencial referentes às compras públicas de alimentos em atendimento exclusivo a produtores e pessoas jurídicas exportadoras afetadas pelas sobretaxa de importação aplicada pelos EUA.

Para habilitação à venda dos produtos para as compras governamentais flexibilizadas, os exportadores deverão apresentar declaração de perda na exportação do produto e pelo menos uma declaração única de exportação para os Estados Unidos do produto alvo de aquisição excepcional, a partir de janeiro de 2023.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Donald Trump

tarifaço

merenda escolar

alimentos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

Arte e Cozinha Paraense

Mais de 45 mil pessoas passaram pelo 2º Festival Amazônico de Gastronomia em Belém

Evento se encerrou neste domingo (24) com show de Felipe Cordeiro

24.08.25 22h14

tarifaço de trump

Açaí, castanha-do-pará e outros alimentos afetados por tarifaço podem ir para merenda escolar

Produtos alcançados pelas tarifas impostas pelo presidente dos EUA Donald Trump também podem ser destinados a hospitais e Forças Armadas

24.08.25 20h23

EXPORTAÇÕES

Tarifaço de Trump ameaça 3,6 mil empregos formais no Pará

Governo e setor produtivo avaliam impactos da taxa de 50% dos EUA na economia e no mercado de trabalho do estado

24.08.25 8h15

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Preço do açaí

Preço do litro de açaí registra queda pelo terceiro mês consecutivo em Belém

Apesar do recuo, o balanço anual e o comparativo dos últimos 12 meses mostram que o açaí ainda apresenta preços elevados

19.08.25 12h00

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

Ao ar livre

Praça Brasil vira point gastronômico em Belém e empreendedores comemoram

No coração do Umarizal, praça oferece opções de esportes, lazer e comidinhas ao ar livre

22.08.25 8h13

ECONOMIA

Mega Auto Feirão Porto Futuro abre em Belém com condições especiais e promessa de movimentar o setor

As vantagens para os consumidores vão desde carros com até 60 meses para pagar até motos sem entrada; confira

21.08.25 18h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda