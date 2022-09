Belém poderá ativar 5G até o dia 6 de outubro

Mais quatro capitais da Região Norte receberão a conexão 5G de 3,5 GHz até o dia 6 de outubro. Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco poderão ativar a tecnologia neste prazo, concluindo a etapa inicial de implantação no País, segundo informações do Moisés Moreira, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ao jornal O Globo.

Por enquanto, apenas Boa Vista (RR) e Palmas (TO) dispõem da conexão no Norte do País. Ao todo, 22 capitais já receberam o sinal nos últimos meses.

Moisés Moreira explicou que a previsão é que a liberação seja feita nessa data, porém, a ativação das antenas pelas operadoras só ocorre com a aprovação da Anatel. Para isso, o Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi), presidido por Moreira, deve se reunir no dia 4 de outubro para formalizar a liberação da conexão nas cidades.

A Anatel informou por meio de nota que todas as capitais dos estados e no Distrito Federal devem ter o 5G a partir de 28 de outubro de 2022, porém, o início do uso pode ser antecipado caso sejam atendidas as condições necessárias. Tais exigências consistem no início das atividades associadas à migração das parabólicas convencionais para as digitais (Banda Ku) e na conclusão das atividades associadas à desocupação da faixa de 3.625 MHz a 3.700 MHz e à mitigação de interferências na faixa de 3.700 MHz a 4.200 MHz.

“Essas atividades são realizadas pela EAF (Siga Antenado), entidade criada para isso por determinação do Edital 5G. A ordem de execução dessas atividades segue critérios técnicos e logísticos, definidos pela EAF, que permitam cumprir a data definida no Edital 5G”, diz a nota.

Substituição de antenas

À reportagem de O Liberal, a diretora de comunicação da Gaispi Patrícia Abreu explicou que a preparação da instalação na capital paraense já está em andamento. “Nós estamos em Belém preparando as estações profissionais para que elas não sofram interferência com a chegada do novo sinal na cidade Além disso, por saber que o 5G vai interferir nas antenas parabólicas tradicionais, também estamos promovendo a substituição dessas ferramentas por parabólicas digitais”, pontuou.

Por isso, a Siga Antenado (Entidade Administradora da Faixa - EAF) se reúne com a imprensa paraense nesta terça-feira (27) para o anúncio da operação de agendamento e instalação do kit gratuito para famílias de menor renda inscritas em programas sociais e que utilizam antena parabólica convencional para ver TV em Belém (PA).

Cronograma