Celulares com 5G: confira a lista de aparelhos que irão permitir a tecnologia

A partir desta quarta-feira (6), os brasileiros podem contar com a tão esperada internet móvel de quinta geração, o famoso 5G. Nessa primeira etapa, a tecnologia, que promete uma conexão pura e com mais velocidade, estará disponível apenas em Brasília, chegando, posteriormente, a São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Apesar da previsão de chegada em todas as capitais brasileiras ser até o dia 29 de setembro, apenas aparelhos homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) poderão usufruir do recurso. Por isso, o Oliberal.com listou os celulares que irão permitir o uso do 5G, confira.

Apple

iPhone SE (3ª geração) iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max

Samsung

Galaxy S20 FE Galaxy S21 FE 5G Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Galaxy A13 Galaxy A22 5G Galaxy A32 5G Galaxy A33 5G Galaxy A52 5G Galaxy A52s 5G Galaxy A53 5G Galaxy A73 5G Galaxy M23 5G Galaxy M33 5G Galaxy M52 5G Galaxy M53 5G Galaxy Z Flip3 5G Galaxy Z Fold2 5G Galaxy Z Fold3 5G Galaxy Note 20 5G Galaxy Note 20 Ultra 5G

Motorola

Moto G 5G Plus Moto G 5G Moto G50 5G Moto G71 5G Moto G100 5G Moto G200 5G Motorola Edge Motorola Edge 20 Motorola Edge 20 Lite Motorola Edge 20 Pro Motorola Edge 30

Xiaomi

Mi 10T Pro Mi 10T Mi 11 Mi 12 Pro 5G Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12 Poco F3 Poco M3 Pro 5G Poco M4 Pro 5G Poco X4 Pro 5G Redmi Note 10 5G Redmi Note 11 Pro 5G Xiaomi 11 Lite 5G Asus Zenfone 8 Zenfone 8 Flip ROG Phone 5 ROG Phone 5s

Realme

Realme GT 2 Pro Realme GT Master Realme 9 Pro+ TCL TCL 20 Pro 5G Infinix Zero 5G

Nokia

Nokia G50

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.co)