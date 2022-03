Ucrânia: Cidades destruídas receberão novos terminais de internet na próxima semana

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, usou as redes sociais neste sábado (5), para informar que conversou com Elon Musk, presidente-executivo da SpaceX. Zelensky anunciou que a Ucrânia receberá mais terminais de internet via satélite Starlink na próxima semana. Devidos aos ataques russos, o país enfrenta oscilações e interrupções de conectividade.

“Tive uma conversa com Elon Musk. Obrigado por apoiar a Ucrânia em palavras e ações. Na próxima semana receberemos outro lote de sistemas Starlink para cidades destruídas”, divulgou o presidente ucraniano no Instagram.