5G no Brasil: veja o que muda e qual cidade ativará o serviço nesta quarta-feira (06/07)

A quinta geração da internet móvel, 5G, começa a operar no Brasil a partir desta quarta-feira (06). A tecnologia será iniciada, nesse primeiro momento, em Brasília (DF). O novo sistema permite uma conexão “pura”, com mais velocidade e melhor acesso a transferência de dados a celulares. Em alguns casos, alguns aplicativos vão funcionar sem a necessidade de uma ativação via wi-fi ou cabos. Veja o que muda com a tecnologia 5G.

O que muda na tecnologia 5G?

Para ter acesso ao sistema é preciso dispor de um aparelho móvel habilitado para o 5G. A tecnologia melhora o processamento de downloads e uploads, proporciona maior rapidez nas transferências dados e quase reduz em 90% no consumo de energia dos aparelhos, devido a eficiência operacional.

O que foi organizado para a ativação do 5G em Brasília?

A capital do Brasil, Brasília, funcionará como um projeto piloto sobre a ativação do 5G. Foram instaladas cerca de 300 antenas em estações rádio base, 270 a mais do que o solicitado em edital da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Além de Brasília, outras cidades devem ser as próximas a terem o 5G. São elas: Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre.

Quais os prazos para a implementação do 5g no Brasil?

Após a ativação, Brasília será mapeada e terá 80% da cobertura concentrada. Com o avanço das análises, as operadoras prestadoras do serviço - Claro, Vivo e Tim - poderão ligar os sinais de 5G para os clientes da região. Em janeiro de 2023 será a vez das cidades com mais de 500 mil habitantes a receberem o sinal e depois os municípios com até 200 mil habitantes. O calendário segue até 2029, quando as menores localidades receberão a cobertura.