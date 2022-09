Tecnologia 5G deve chegar em Belém e outras capitais do Norte em outubro

A tecnologia de quinta geração para redes móveis e banda larga, conhecida também como 5G, já tem data para ser implementada nas capitais Manaus, Belém, Rio Branco, Porto Velho e Macapá. Também conhecida como standalone, a evolução chega nestas cidades no dia 6 de outubro de 2022.

VEJA MAIS

Moisés Queiroz, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e presidente do Gaispi, grupo responsável por acompanhar a instalação da rede, foi quem anunciou a novidade.

“O Gaispi se reúne no dia 4 de outubro. E a nova rede estará disponível a partir do dia 6 de outubro. As empresas de telefonia estão indo além do exigido em edital e instalando até quatro vezes mais antenas. Isso ocorre por conta da competição”, explicou, em entrevista para o portal O Globo.

A nova tecnologia deveria ter sido implementada até o fim de julho, mas o prazo foi adiado para o fim de outubro. As redes devem ser instaladas até o fim do mês e ligadas até o fim de novembro. O adiamento ocorreu por conta de problemas logísticos, como o lockdown na China e a guerra na Ucrânia.

Últimas capitais a receber o 5G

Estas capitais são as últimas a receberem a tecnologia. Amazonas e Pará causaram preocupação por conta de interferências causadas por antenas de TV. Entretanto, os testes com a rede já foram iniciados e a mudança programada para o final de outubro deve ser finalizada.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)